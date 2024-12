Pronóstico del Monday Night Football

Cleveland Browns (3-8) vs. Denver Broncos (7-5)

Para finalizar esta maratónica Semana 13, en la que ningún equipo descansó, hoy por la noche se llevará a cabo el partido entre los sorprendentes Broncos, de Bo Nix, enfrentando a los Browns, quienes desde que tienen a Jameis Winston comandando su ataque, se han vuelto uno de los equipos más entretenidos e impredecibles.

La semana pasada, los Browns les ganaron en casa a sus acérrimos rivales de los Steelers, en lo que fue el primer partido con nieve de la temporada; sin embargo, sufren mucho a la ofensiva cuando les toca jugar de visitantes, ya que solamente promedian 15 puntos por partido jugando fuera de Cleveland.

En esta ocasión, Winston no podrá contar con Cedric Tillman, quien se encuentra lesionado, lo cual es una baja sensible, ya que Tillman se había convertido en uno de sus receptores de confianza, por lo que la carga del ataque aéreo recaerá nuevamente en Jerry Jeudy, quien por primera vez en su carrera enfrentará a su ex equipo.

Jeudy fue seleccionado por los Broncos en la primera ronda del draft del año 2020, pero en marzo de este año lo mandaron a los Browns a cambio de unas selecciones de draft, por lo que Jeudy buscará hacerlos pagar, y demostrarles que fue un error el haberlo dejado ir.

Después de la terrible lesión que sufrió Nick Chubb el año anterior, la cual puso en severo riesgo su carrera profesional, esta temporada lentamente ha ido recobrando su nivel, y de hecho acaba de tener su mejor actuación del año, al haberle anotado en dos ocasiones al equipo de Pittsburgh; sin embargo, en esta ocasión enfrentará a una de las defensivas más férreas contra la carrera, la cual solamente ha permitido seis anotaciones por esa vía.

Las últimas tres semanas Bo Nix ha estado completamente encendido, lanzando para ocho pases de anotación y ninguna intercepción, siendo Courtland Sutton su arma favorita, sin demeritar las aportaciones a la ofensiva de los receptores Devaughn Vele y Lil’Jordan Humphrey.

En este periodo, Nix ha demostrado que ha ido madurando, ya que comenzando la temporada llegaba a correr hasta en 10 ocasiones por encuentro, mientras que ahora se ha visto más paciente dentro de la bolsa de protección, limitando sus acarreos a menos de tres por encuentro.

Y hablando del juego terrestre, los Broncos siguen sin terminar de definir a su corredor número uno, ya que en teoría debería de ser Javonte Williams, pero está promediando 3.7 yardas por acarreo, por lo cual cada vez han involucrado más a Jaleel McLaughlin y Audric Estime, aunque ninguno de ellos ha logrado aprovechar al máximo las oportunidades que les han otorgado. El equipo de Denver, el cual es favorito por seis puntos, sigue metido de lleno en la pelea para calificar como comodín a los playoffs, por lo cual tienen la obligación de sacar la victoria, aunque los Browns buscarán hacerles la travesura, como lo hicieron con los Steelers hace una semana.

Pronóstico: Cleveland Browns 16 –23 Denver Broncos

POR DIEGO CARREÑO

@DIEGOCARRENOFF

PAL