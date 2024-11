Hombres, discriminados en México

He estado conversando últimamente con personas en puestos de liderazgo en empresas mexicanas y multinacionales que me refieren una problemática nueva: los hombres están siendo discriminados masivamente en México en los procesos de contratación para posiciones nuevas y para promociones laborales, debido a que muchas de estas compañías están obsesionadas con cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de la ONU.

El proceso discriminatorio opera más o menos así: se abren posiciones nuevas, se publican las vacantes y, a la hora en que se tienen, por ejemplo 10 candidatos finalistas, dejan de valorarse los méritos de las pruebas de aptitud, la experiencia previa y el desempeño académico para ir, a ojos cerrados, hacia la contratación de la mujer, a pesar de que su desempeño o puntaje no haya sido el mejor en el escalafón. El problema está afectando a jóvenes recién egresados de carreras universitarias y técnicas.

Las empresas justifican el proceso discriminatorio aduciendo el Objetivo 5 de los ODS, que señala: “es necesario un liderazgo político, unas inversiones y unas reformas políticas integrales para desmantelar las barreras sistémicas que impiden alcanzar el Objetivo 5. La igualdad de género es un objetivo transversal y debe ser un elemento clave en las políticas, presupuestos e instituciones nacionales”.

El problema, señalan varias empresas, es que las mujeres abandonan la empresa cuando eligen tener hijos, alrededor de los 30 años de edad. Eso desgrana el contingente femenino en los mandos medios y altos, haciendo ver a la empresa machista. Para solucionarlo y verse paritarias, discriminan a los hombres en las etapas profesionales tempranas.

Esta problemática es internacional. En España, el diario El País documentó a principios de año cómo “44.1 por ciento de los hombres cree que la promoción de la igualdad ha llegado tan lejos que ahora se les discrimina a ellos”, con base en una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Asimismo, la Doctora Cory Clark, de la Universidad de Pennsylvania, publicó recientemente el artículo “Men now face more hiring discrimination than women”, en el que señala que las evidencias de la discriminación contra los hombres “se está acumulando”, y subraya que la ciencia, las simpatías, las evaluaciones y los sesgos están ahora contra los hombres.

DAIMLER TRUCK

La empresa Daimler Truck, que aquí dirige Marcela Barreiro, inauguró un centro de carga avanzada en Saltillo, Coahuila. Es el tercero en su tipo (los otros dos están en Tlalnepantla y Santiago Tianguistenco). El equipo permite cargar en 2.5 horas el vehículo de mayor autonomía.

CHINOS

Corre la versión de que cada semana llegan, en promedio, 17 vuelos de carga llenos de productos chinos a los aeropuertos de la CDMX. Récord.

