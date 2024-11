Un director de Pemex sincero

“¿A QUIÉN LE pago primero? ¿Qué criterio uso? ¿Qué criterio tendría que usar alguien de izquierda? Yo me considero de izquierda”, soltó Víctor Rodríguez Padilla.

El director de Pemex hablaba así el viernes, en el Primer Foro de Expertos: “Transformación del Sector Petrolero Mexicano”, organizado por el Colegio de Ingenieros Petroleros de México, donde adelantó que pronto se empezará a pagar a los proveedores de la empresa estatal.

Ernesto Zedillo y Víctor Rodríguez Padilla

(Créditos: El Heraldo de México)

Su intervención no tuvo desperdicio porque retrató la realidad de un Pemex que empezó a colapsar por las malas decisiones de su entonces director, Emilio Lozoya Austin, y las disputas que sostenía con el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Emilio Lozoya Austin

(Créditos: El Heraldo de México)

Decía Rodríguez Padilla: “La deuda financiera, (Enrique) Peña Nieto nos la dejó en 106 mil millones de dólares, y luego se nos fue con la inercia a 114 mil millones, y luego la redujimos a 99 mil millones de dólares… no pagando a nuestros proveedores. O sea: cambiamos una cosa por la otra, hay que reconocerlo”.

“La deuda financiera de Pemex no es problema. Tenemos ya una partida presupuestal para pagar esas partes de las amortizaciones, de tal manera que nos da un aire para cubrir bien hasta diciembre de 2025”.

El ingeniero de la UNAM festejaba la buena coordinación que ahora existe con la Secretaría de Hacienda, que comanda Rogelio Ramírez de la O.

Rogelio Ramírez de la O

(Créditos: El Heraldo de México)

“Afortunadamente tenemos una excelente relación con el secretario de Hacienda. Estamos trabajando totalmente de la mano con ellos, porque si no, no salimos adelante”.

Y agregaba: “Ahora sí, por primera vez en mucho tiempo, el director de Pemex, el secretario de Hacienda y la Secretaría de Energía están trabajando juntos todo el tiempo, semana tras semana, para sacar a Pemex del problema financiero”.

Pero la deuda financiera no es el principal problema de Pemex. “El problema son los proveedores. Muchas empresas están quebradas o ya quebraron porque Pemex no paga. Tengo un amplio abanico de proveedores a los que no les pagamos”.

“Dentro de ese mar de proveedores que tenemos no todos son buenos”. Y entonces el director de Pemex comparó la situación de los contratistas con el Fobaproa de Ernesto Zedillo.

“Dentro de esa bolsa que era el Fobaproa hay un montón de tonterías que todas se pagaron y se siguen pagando, las seguimos pagando 100 años más”.

“Dentro de la bolsa de proveedores que traigo no todas son facturas legítimas. Hubo muchas facturas de trabajos no realizados. Hubo facturas con sobrecostos altísimos: 3%,4% del valor real que representan. O facturas con una conclusión financiera de 90% pero con un trabajo físico de 20%. Hay un montón de tonterías”.

Luz Elena González

(Créditos: El Heraldo de México)

Fue aquí donde el director de Pemex informó que, con el apoyo de la secretaria de Energía, Luz Elena González, se está empezando a meter orden. “¿Qué estamos haciendo?: todo un perfil de proveedores, desde los más grandotes hasta los más chiquitos y un programa de pagos”.

La Secretaría de Hacienda va organizar a un sindicato de bancos para obtener un crédito jumbo a fin de “tener una bolsa grande y empezar a pagar”.

“¿A quién le voy a empezar a pagar primero, a los grandes o a los chicos? No vamos a hacer un Pareto porque el 80 de la deuda son el 20 de los grandes, entonces es también un problema de justicia. ¿Cómo le hacemos?”.

“Hay gente que me dice te doy 10%, pero me pagas. No. Nosotros no cobramos por pagar las facturas. Es distinto. Nosotros no cobramos por darle el dinero que le corresponde a las empresas. Y el que les pida dinero vienen y me dicen quién les está cobrando y lo despedimos”.

Stefan Albrecht

(Créditos: El Heraldo de México)

NO PIERDA DE vista a la familia Mena, dueña de la marca Star Haus, pues luego de perder las franquicias de Mercedes Benz, que dirige Stefan Albrecht, se comenta en la industria automotriz que podrían presionar a la marca alemana mediante bloqueos a sus instalaciones y artimañas jurídicas para obtener una indemnización por los años que llevaron la representación de los autos de lujo.

Tras la muerte de su timonel, Héctor Mena Abascal, encontrado en una de las instalaciones de la familia en Toluca, la automotriz germana que a nivel global maneja Ola Källenius decidió cancelarles las agencias de Interlomas, Bosques de las Lomas, Esmeralda, Metepec y Lerma por diversos incumplimientos a los contratos. El panorama luce más que oscuro para los Mena, pues autoridades federales conocen sus intenciones, por lo que si endurecen su disputa con Mercedes Benz, no permitirán que afecten a las familias que trabajan en las diversas instalaciones que tiene en el país.

Gina Díez Barroso

(Créditos: El Heraldo de México)

LE PLATICABA DEL intento de un grupo al interior del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por impulsar la candidatura de una mujer para presidir la llamada “cúpula de cúpulas” a partir de marzo próximo, cuando deje la posición Francisco Cervantes. Éste incluso busca el consenso para modificar los estatutos y quedarse un año más para facilitar esa transición que, nos dicen, sucede a un intento previo que naufragó hace justo dos años, cuando aquél asumió la presidencia.

Fue Carlos Salazar, el ex director de FEMSA, quien también trató de posicionar a una mujer tras haber concluido desastrosamente su gestión, confrontado con Andrés Manuel López Obrador. Fueron dos empresarias las que Salazar ubicó y quiso promover: Gina Díez Barroso y Blanca Treviño. Sin embargo no se dieron las condiciones. Ahora Cervantes quiere apoyar a Sofía Belmont, ex presidenta de la Asociación de Instituciones de Seguros (AMIS) y directora de MetLife. Pero se ve muy cuesta arriba.

Julio Carranza

(Créditos: El Heraldo de México)

POR CIERTO QUE otros dos que podrían subirse a la contienda por la presidencia del CCE son Héctor Tejeda y Julio Carranza. A ambos se los mencionamos semanas atrás. Tanto el ex presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), como el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) califican estatutariamente.

El segundo cumple su ciclo de dos años en el gremio antes de que inicie el proceso electoral, aunque ya con el tiempo a cuestas frente a Juan Cortina del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y José Medina Mora de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que terminan sus respectivas gestiones el mes próximo.

Valentín Diez Morodo

(Créditos: El Heraldo de México)

UN EJEMPLO DEL temor que existe en los concesionarios del agua es Grupo Modelo, que preside Daniel Cocenzo. Es la que más posee de toda la industria. Tiene un volumen autorizado por la Comisión Nacional del Agua, que dirige Efraín Morales, de alrededor de 94 millones de metros cúbicos para servir a sus once plantas cerveceras y 10 plantas vidrieras, malterías, de botes y plastitapas.

Las familias de Antonino Fernández, Juan Sánchez Navarro y Valentín Diez Morodo históricamente fueron los más beneficiados con la Ley de Aguas Nacionales que expidió Carlos Salinas de Gortari. Por eso, hoy Cocenzo se observa como un convencido apoyador del Plan Nacional Hídrico que anunció ayer Claudia Sheinbaum.

Jesús Esteva

(Créditos: El Heraldo de México)

LA SECRETARÍA DE Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que lleva Jesús Esteva, entregó los primeros contratos del Bachetón, en el que se invertirán 4 mil millones de pesos hasta abril de 2025 en trabajos de conservación de la red de carreteras federales.

Se han formalizado cuatro acuerdos de servicio con valor acumulado de 44 millones de pesos, un monto todavía marginal, pero que ya supera 28 millones que la misma dependencia destinó a este rubro en los primeros nueve meses de 2024. Las empresas seleccionadas para realizar estos trabajos son Constructora Dusif, Comercializadora Kimasa, Construcciones Puentes y Estructuras del Noreste y Construcciones Urbanísticas de la Baja.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ