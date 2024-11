Gisele Bündchen no quiere casarse, pero sí quiere dar a luz en casa

LLAMAN LA PETICIÓN DE MATRIMONIO DE JOAQUIM VALENTE A GISELE BUNDCHEN; ¡“BRAGUETAZO DE ORO”! LA MODELO NO SE QUIERE CASAR, PERO SÍ QUIERE DAR A LUZ EN SU CASA

Joaquim Valente, maestro de jiu jitsu que gana 100 dólares la hora de clase de artes marciales, con quien Gisele Bündchen está esperando a su tercer hijo, al que quiere dar a luz en casa, ya vive en la super mansión de ella. Ya tiene el “muñequero” ahora le pide matrimonio a su muñeca y quiere jugar a la casita con el papelito de casamiento, porque es muy tradicional y es de los que aún creen que el matrimonio, es la cereza del pastel, pero Gisele dice que no tiene prisa para firmar oficialmente y es que, el que se quema con leche le sopla hasta al yogurt; pese a que la modelo y Tom Brady hicieron un prenupcial férreo antes de casarse, el divorcio puso en juego una fortuna conjunta de 650 millones de dólares, por eso no quiere apurarse con el papelito de casada.

ES EL MISMO CASO QUE PASÓ ENTRE PIQUÉ Y SHAKIRA, EL FUTBOLISTA TAMPOCO QUIERE QUE LA EX BECARIA CLARA CHIA LE HAGA MANITA DE PUERCO PIDIÉNDOLE QUE SE CASEN

Es lo mismo que pasó con Gerard Piqué y Shakira. ¡El drama de la becaria Clara Chia que ganaba 700 pesos la hora y ahora le exige al futbolista: -“papelito habla”- él tampoco tiene prisa, y eso que Shakira y Piqué nunca se casaron.

PONCHO DE NIGRIS TIENE A SU MAMÁ PERMANENTEMENTE SENTADA EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

¿Dónde quedó el respeto? Poncho de Nigris tiene a su mamá sentada en el banquillo de los acusados permanentemente, ahora exhibe y acusa públicamente por cobrar la pensión bienestar que le corresponde por ley a todas las personas mayores de 65 años y proviene de los impuestos de todos los mexicanos independientemente del dinero que tengan en su bolsillo. Ella le dio la vida, lo cargó nueve meses en su panza ¿y a él le duele que cobre 4 mil pesos que ni siquiera salen de su bolsillo?

LOS ITALIANOS YA NO QUIEREN SER GONDOLEROS, OFRECEN PAGAR 150 MIL DÓLARES AL AÑO PARA QUE NO MUERA ESTA LINDA TRADICIÓN

Los italianos ya no quieren ser gondoleros, flotar de pie en una barca por los canales más famosos del mundo les parece un trabajo de bajo perfil. ¡Ellos quieren ser emperadores romanos, tener grandes títulos y poder, y así como los mexicanos se fueron a trabajar en el campo, labor que los gringos no querían hacer, igual ocurre con los Gondoleros de Venecia, por lo que ahora Italia busca gente para esta tradición tan emblemática y ofrece pagarles a los migrantes 150 mil dólares al año que equivalen a unos 25 mil pesos al mes para que esta tradición no muera.

¡Ojo, para este trabajo necesitas estabilidad, no emocional pero si tener perfecto equilibrio para remar parado, un alto nivel de resistencia física y conocimientos históricos sobre los canales y la ciudad!

POR SHANIK BERMAN

MAAZ