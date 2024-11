Ay, Jalisco, no te rajes

Es el más mexicano de los estados, porque México no sería igual sin Jalisco, su mariachi y su tequila. Estado que siempre ha refrendado la nacionalidad, el sentimiento y el orgullo de lo que somos. Desde los altos de Jalisco, hasta sus playas.

Su auge económico hace que sea el 4º participante en el PIB nacional. Su sector industrial es el tercero más productivo del país. Tiene las actividades automotriz, de electrónica, de energía, farmacéutica, de moda, de muebles y de productos químicos. Valiosas artesanías, bebidas varias y una pujante agroindustria.

Al igual que los estados con mayor fuerza económica, Jalisco siempre ha aportado a la Federación mucho dinero para repartir entre las diversas entidades federativas. Sus protestas en ese sentido han sido porque están solicitando recibir un poco más del presupuesto asignado, subrayando lo mucho que da. Pero han sido eso, protestas; berrinches si acaso.

Es la primera vez que como entidad de la República pugna por romper el pacto federal. Enrique Alfaro su saliente gobernador de Movimiento Ciudadano presentó en el Congreso estatal la propuesta en ese sentido. Bueno, no exactamente así…. Solicita generar un nuevo pacto fiscal y entablar una negociación con la presidenta de México; además de pedir una distribución de la riqueza nacional que el gobierno de Jalisco considera más equilibrada.

Independientemente del “timing” político (especialmente el suyo, pues en 15 días ya NO será gobernador, pero también del país ya que hay demasiados frentes abiertos, el reclamo de Alfaro tiene bastante fundamento.

No entraré en que hay preocupación por la posibilidad, si bien remota, de que Canadá y Estados Unidos saquen a México del T-MEC (por cierto, los gobiernos de los estados que siempre andan amenazando con romper con la Federación, Nuevo León y Yucatán, ahora no han dicho ni pío sobre esto que sería un colosal descalabro económico).

Me centraré en algo más… mundano. Me refiero a la burla que significa que el presupuesto de egresos de la Federación 2025 para las entidades del país se reduce considerablemente. ¡De cada peso del presupuesto corresponden únicamente 14.5 centavos a los 31 estados! ¡Esto es, a cada estado no le tocaría ni medio centavo! ¿Ahora se puede comenzar a entender el reclamo del gobernador jalisciense?

Pero la pregunta importante es si está de acuerdo con Alfaro el hoy gobernador electo (también emecista) Pablo Lemus o se trata solamente de un posicionamiento no secundado por quien tomará las decisiones de la administración pública local. En otras palabras, ¿estamos ante un posicionamiento de Alfaro al cuarto para las doce, que le sigue dando notoriedad y máxime ahora que ya se sabe que Claudia Sheinbaum no hablará con él sobre este tema?

¿Cuando la Presidenta lo haga con Lemus, le ofrecerá más presupuesto? ¿O arriesgará que Lemus vocifere lo que ha callado, secundando a su antecesor?

Lo que es un hecho es que la propuesta de Alfaro marca un hito y debería ser escuchado solo por ese hecho. Es la primera vez en su historia que Jalisco habla de romper el pacto federal. Lo han hecho otros, como la “república de Yucatán” (que ahora guardará silencio por estar gobernado por Morena); los regios (algo nuevo, ya tienen su bandera) y Baja California. Pero ¿Jalisco? Jamás.

Los estados deben generar ingresos. Cierto, siempre y cuando el gobierno federal no les quite las herramientas y los medios para hacerse de dinero. El cobro del predial es municipal, y el estado puede hacerse de dinero por las placas de automóvil y por el impuesto sobre la nómina. Pésima esta última idea de todos los gobiernos, pues cobran un impuesto porque dan trabajo. Mas los demás impuestos los cobra el gobierno federal…

Yo entiendo que a Claudia Sheinbaum le están estallando muchos problemas del sexenio pasado y que no los puede señalar, tan solo limpiar el cochinero. También que en el Legislativo, ya le crecieron los enanos (Monreal, Noroña, Adán Augusto) y que la situación económica del país no es lo

boyante que quisiéramos todos. Sin embargo, todo lo anterior no es razón suficiente para la contestación que le propinó a Alfaro.

Ay Jalisco no te rajes. Brindemos; el reclamo es justo, aunque muy inconveniente…

