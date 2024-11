El ‘enemigo’ de México: reshoring

Ayer compré unos ETFs de RSHO; es decir, del instrumento financiero compuesto por inversiones en empresas enfocadas en que la manufactura de productos salga de China y regrese de nueva cuenta a territorio estadounidense.

Este retorno, conocido reshoring es uno de los riesgos que tiene México en el proceso de reacomodo de la economía estadounidense. Y, si el Gobierno de México no hace nada al respecto más que continuar inercialmente esperando que esa manufactura aterrice aquí, el reshoring se convertirá en nuestro peor enemigo.

Para darnos una idea del fenómeno que está en marcha en el regreso de la manufactura a Estados Unidos (EU) basta ver que el precio de este ETF era de alrededor de 26 dólares hace un año, mientras que ayer pude comprar cada título en 40 dólares. Solo sube.

Hay quien piensa que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el reshoring es imposible, y que sería costosísimo regresar toda la manufactura que se hace en China a ese territorio. Se cree que llevaría décadas. No obstante, los datos muestran lo contrario: es un fenómeno que sí está en marcha.

Este verano el CATO Institute publicó un texto titulado Made in America: The Boom in U.S. Manufacturing Investment, de Scott Lincicome.

Ahí se señala que el regreso de la manufactura estadounidense está ocurriendo, pero que hay que tomarlo con precaución para que ese país no termine con fábricas construidas que finalmente no sean utilizadas para nada. Otros reportes, más optimistas del fenómeno, como el de Devong Downing llamado Made in the USA: 6 causes for manufacturing reshoring, apuntan que actualmente ocurre una tendencia que “exhibe un retorno significativo de la práctica común que implicaba tercerizar la producción hacia otros países para recortar costos e incrementar utilidades”.

Hay un as bajo la manga para que el reshoring termine de cuajar en EU y represente, entonces sí, una amenaza a la manufactura de exportación mexicana: los robots. Este es un proceso que ya se está analizando, y es claro que será la respuesta estadounidense a la carencia de mano de obra. Por eso Elon Musk predijo que hacia el año 2024 habrá 10 mil millones de robots humanoides en el mundo.

¿Cómo debe reaccionar México ante esto? La respuesta debe estar en la narrativa que cree la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard para Norteamérica. Ese es el gran desafío: hacer que la administración Trump materialice sus promesas incluyendo a México en la priorización de sus soluciones.

AMAFORE

El Encuentro Amafore 2024, que preside Guillermo Zamarripa, será hoy y mañana. Se analizará “la posibilidad de financiar proyectos de infraestructura estratégica para el país que sean seguros y redituables para el ahorro” de los trabajadores. Estará el reciente Premio Nobel británico, James A. Robinson.

