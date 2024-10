Un Balón de Oro muy cuestionado

En los últimos años, cada vez que se aproxima la ceremonia del Balón de Oro, empiezan a surgir muchas controversias al respecto. La discusión y la polémica nunca estarán exentas, pero ya van varias ediciones en las que la elección del mejor jugador ha sido muy polémica. Para este año, los candidatos más fuertes eran Vinícius Jr. y Rodri Hernández. El ganador fue el mediocampista español; la primera y última vez que un jugador ibérico se llevó este galardón fue Luis Suárez, en 1960.

Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, se ha convertido en uno de los jugadores más explosivos del mundo. Durante la temporada 2023-2024, fue la cara del conjunto blanco y lideró la conquista de la UEFA Champions League, donde apareció en momentos importantes, marcando goles y asistencias cruciales. En 45 partidos registró 26 goles y 11 asistencias; se proclamó campeón de la Champions League, campeón de La Liga, campeón de la Supercopa, y fue nombrado como el mejor jugador de la Liga de Campeones 23/24. Por si fuera poco, con Brasil ha disputado 35 partidos, anotando cinco goles y cinco asistencias.

Rodri ha demostrado ser uno de los mediocampistas más completos en un futbol muy versátil y rápido. El español defiende y ataca muy bien, con una gran pegada. Su papel en el Manchester City ha sido crucial para el dominio del equipo en la Premier League y su éxito en la Champions League. Rodri fue una pieza clave en la conquista de múltiples títulos: la UEFA Champions League (22/23), la Premier League (23), la FA Cup (23), la Supercopa de Europa (23), el Mundial de Clubes (23) y la Nations League (23). Además, en la actual temporada, agregó a su palmarés la Community Shield, la Premier League y la Eurocopa con España.

Sin lugar a dudas, ambos futbolistas tienen el mérito total para haber ganado el Balón de Oro. Sin embargo, si nos ponemos estrictos y detallados, la mayoría de los grandes números de Rodri fueron en la temporada 2022/2023 y no en la actual. Es cierto que este año ganó la Euro con La Roja y fue nombrado el mejor jugador de la competición, pero la realidad es que en el año completo no fue quien más destacó.

En cambio, Vinícius ha tomado mucho protagonismo en los últimos años y esta temporada se consolidó apareciendo en instancias vitales y comandando al conjunto de Chamartín para ganar partidos importantes y obtener títulos. La realidad es que nunca se esconde y no le asusta tomar el rol de líder; sin embargo, es cierto que debe mejorar en su fair play, pero eso es otra cuestión.

Si nos basamos en argumentos claros, Vinícius debió haber sido nombrado el mejor futbolista del mundo. No obstante, el hecho de que lo haya ganado Rodri tampoco es injusto ni, en absoluto, descabellado. Realmente pienso que él pudo haber ganado el año anterior, pero la actuación de Lionel Messi con Argentina en el Mundial y la Copa América fueron suficientes para dárselo.

Es importante entender que puede haber polémica en este premio. En 2013 sucedió con Ribery y Cristiano Ronaldo; en 2018, con Virgil Van Dijk y Lionel Messi; en 2020, cancelaron el evento, y Robert Lewandowski era el favorito. En fin, es algo que suele suceder.

Lo que sí estuvo fuera de lugar fue que el Real Madrid no se hiciera presente en el evento, porque ya se sabía que Vinícius no sería premiado, a pesar de que Carlo Ancelotti fue galardonado como el mejor técnico del año y de que el Balón de Oro lo iba a ganar un jugador español, algo que no sucedía desde hacía más de 64 años.

La cordialidad siempre debe prevalecer en el deporte. Si esta temporada no fue para Vinícius, seguramente será otro año; pero, en lugar de quejarse, hay que disfrutar el talento que tiene el futbol y aplaudir los premios de los jugadores.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

MAAZ