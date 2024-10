Por más impresionantes que fueron los daños que ocasionaron los dos autos que explotaron en Jerécuaro y Acámbaro en Guanajuato, no pueden ser considerados como atentados terroristas. En todo caso deben ser considerados como actos de extrema violencia de grupos criminales locales.

Las calificaciones políticas de estos actos como “terroristas” por parte de líderes de oposición como Marko Cortés denotan absoluta ignorancia y se acercan más a posiciones de la extrema derecha de EU que quieren definir a los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO por sus siglas en inglés).

Por supuesto que los criminales buscan causar temor en la mente de los ciudadanos y las autoridades de seguridad pública locales. Pero la clasificación de terrorismo tiene mayores implicaciones como el intento de derrocar un régimen basado en ideologías políticas o religiosas diferentes a las actuales. Esto no es el caso de México.

No se debe minimizar los hechos, pero tampoco se debe exagerar para ganar puntos políticos. Explico por qué no fueron atentados terroristas.

Motivación criminal. En México no hay un grupo político-ideológico-religioso que quiera gobernar un estado o la República. La lucha es por el control de pequeñas localidades entre grupos criminales en donde su motivación es eminentemente económica, no política.

Uso de explosivos no es terrorismo. El uso de artefactos explosivos improvisados (AEI) no es nuevo en México lamentablemente. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene experiencia en el uso de estos explosivos desde hace siete años. Sin embargo, esta columna recibió información extraoficial que el Cártel de Santa Rosa es probablemente responsable de incidentes en esta región y que tiene experiencia en el uso de AEI confeccionados a base de “pólvora pirotécnica o explosivo industrial detonados a distancia con sistemas de telefonía o radio control”. El uso de explosivos es un acto criminal por supuesto, pero esto no lo hace un acto terrorista.

En México y EU hay actores con intereses públicos y privados interesados en declarar a los grupos criminales mexicanos como FTO. Entre otras cosas buscan que el Ejército de EU tenga el derecho de participar en operaciones armadas de manera extraterritorial, algo que Donald Trump y su candidato vicepresidencial J.D. Vance han prometido en campaña.

También, víctimas estadounidenses de actos de extrema violencia en México buscan compensaciones millonarias en el sistema judicial estadounidense argumentando que fueron sujetas de actos terroristas.

Lo que sucedió en Guanajuato es terrible, es denostable pero no es terrorismo.

Requiem: El abogado Juan Velázquez falleció este fin de semana. Muy apreciado en la comunidad de educación militar y seguridad nacional. Abrazo fuerte a su familia, amigos y colegas que tuvimos el gran honor y privilegio de conocerlo. Descanse en paz.

Agenda estratégica: Dos de las empresas más importantes de apuestas en EU (Polymarket y Election Betting Odds) que son monitoreadas por las agencias de calificación de riesgo y medios internacionales como The New York Times dan una probabilidad de triunfo de 60% a Trump y de un 40% aproximadamente a Kamala Harris.

POR: GERARDO RODRÍGUEZ

