NL, exceso de maquillaje naranja

Los 3 años del gobierno de Samuel García, en Nuevo León, son un desastre. La destrucción de la administración y la política es irreparable. El góber fosfo fosfo perdió interlocutores con el Legislativo. Su titular de Gobierno, Javier Navarro, es un ánima en pena, que nadie ve, ni lo escucha. Su líder de MC en el Congreso local, Miguel Flores, alias El Mike, está peor. Ahora queda el “suplicador”, su tesorero, Carlos Garza, quien implora que le aprueben el presupuesto de 2025. La líder del Congreso, Lorena de la Garza (PRI), ni los voltea a ver. Muy mal muchachito.

VERACRUZ: Para Morena los servicios de traición no son suficientes. La auditora general del Orfis, Delia González, ordenó que el otro heredero del clan Yunes, Fernando Yunes Márquez, no tome posesión como diputado local si no paga 100 millones de pesos, cuyo uso no fue comprobado a su paso como alcalde del puerto jarocho. El zarape protector cubre nada más a los Miguel Ángel Yunes (padre e hijo). ¿Al otro hijo y a la nuera Patricia Lobeira quedan desamparados?

GUANAJUATO: El noviciado de la alcaldesa panista Samantha Smith, esposa del exalcalde de la capital, Alejandro Navarro, es de terror. Se le ocurrió que, ante la falta de estacionamientos en la exestación del Ferrocarril, es mejor derribar el Museo de las Momias, aunque esté protegido por el INAH, que dirige Diego Prieto. Quiere construir otro museo para exponer las momias y usar el terreno para otros menesteres. Burdo negocio.

JALISCO: Se le hace bolas el atole al rector de la UdG, Ricardo Villanueva. En su faceta de morenista, busca pintar de guinda a esa universidad. Sólo que se le apareció el vicerrector Ricardo Gutiérrez Padilla, a quien despidió sin justificación, pero fue reinstalado por jueces laborales. Gutiérrez busca la rectoría, aunque se enfrenta a un consejo universitario 100% de Villanueva. Espurio, pues. Muy calientes en la Universidad a unas semanas de la elección. El gobernador Pablo Lemus observa la refriega.

ZACATECAS: Penoso el pase de charola del rector de la UAZ, Rubén Ibarra, para saldar compromisos elementales de esa Universidad. No tiene ni un peso en caja para saldar 400 millones de aguinaldos y salarios de fin de año. En la Casa de los Perros, donde despacha el gobernador, David Monreal, le cerraron la puerta y en la SEP de Mario Delgado no lo escuchan sus toquidos. Entrampado, pues.

MICHOACÁN: La entidad que gobierna Alfredo Ramírez Bedolla se convirtió en el primer estado en aprobar su propia reforma al Poder Judicial. Así iniciará el proceso de elección de magistrados y jueces locales y se crean órganos de control y “disciplina” para estos funcionarios. Hará su propia tómbola, el Congreso local, para insacularlos.

SONORA: Al reunirse con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el gobernador Alfonso Durazo relató que el Puerto de Guaymas se perfila como el desahogo de los puertos saturados en California; será el puerto de Arizona.

