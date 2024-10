Ojo con autopartes en revisión de T-MEC

La posibilidad de que el Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC) sea renegociado crece. En realidad, este tratado tiene una cláusula de revisión —que no renegociación—hacia el año 2026.

En teoría se trataría de un chequeo de cuestiones técnicas para corregir lo que no ha funcionado bien. Sin embargo, hay dos posturas adversas contra nuestro país, de cada uno de los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Ambas representan algún riesgo.

Donald Trump fue muy vocal la semana pasada al afirmar que al llegar al poder notificará a México y a Canadá su intención de renegociar. Su propósito, entre otros, es evitar que las autopartes producidas en China sean trianguladas vía México hacia Estados Unidos.

A su vez, Kamala Harris ha subrayado sus posturas contra el tratado comercial con México, señalando que ella votó en contra del acuerdo. Harris es respaldada en su candidatura por la poderosa organización laboral AFL-CIO, que representa a 60 sindicatos y a 12.5 millones de trabajadores.

Por ello resulta vital que el nuevo gobierno aquí priorice a la industria de autopartes y no únicamente a las grandes armadoras automotrices. De hecho, la asociación que representa a estas compañías, la INA (Industria Nacional de Autopartes), que encabeza Francisco González, ha estado subrayando la relevancia del sector: México ya es uno de los cuatro líderes mundiales en estos productos, solo detrás de China, Estados Unidos y Japón.

González dijo en un foro reciente que la colaboración estratégica con Norteamérica es uno de los pilares del futuro del sector, y que la movilidad sostenible marcará su transformación.

El reto para el nuevo subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, no será menor. El abanico de posturas que México podría enfrentar de parte del nuevo gobierno estadounidense es amplísimo, y dependerá no solo de quién llegue a la Casa Blanca, sino de los esfuerzos de cabildeo que desde ahora deben iniciar las principales empresas mexicanas de exportación (no solo de vehículos y autopartes, sino de todos los sectores beneficiados por el Tratado).

STATE STREET

María Ximena Vázquez será la nueva Jefa Regional para Ventas para América Latina de State Street Corporation en su llegada a México.

La compañía, que opera en más de 100 mercados, es de las mayores proveedoras de servicios financieros para inversionistas institucionales. Tiene bajo su custodia 44.3 billones de dólares. La empresa ya presta servicios desde hace tiempo en Colombia, Chile y Perú.

GUERRA CASTELLANOS

La firma de Gabriel Guerra acaba de abrir una nueva práctica de cabildeo y estudios legislativos para trabajar no solo en el Congreso sino también para representar a sus clientes ante legislaturas estatales. Fernando Dworak encabezará la nueva división. Sí.

POR: CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

EEZ