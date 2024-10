Perdón, vida de mi vida

Aunque hay colegios que todavía conmemoran el descubrimiento de América y hacen sus festivales. Escritores dicen que “destruyamos México” o el Palacio Nacional que realmente trazaron españoles, pero lo construyeron habitantes originarios de este país, hoy les comparto este discurso de Javier Sánchez, diputado español y asistente a la toma de protesta de la Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum, a su retorno al Congreso: “México y España son naciones hermanas. Y lo vamos a seguir siendo. Lo fuimos antes de que llegaran los Borbones. Lo somos hoy, a pesar de los Borbones y lo seguiremos siendo cuando los Borbones ya no estén (…), a lo largo de los últimos años, monarcas y gobiernos de todo el mundo han pedido perdón por los agravios causados a otros pueblos durante el periodo colonial. 31 de octubre de 2023. El Rey Carlos Segundo condena la violencia del colonialismo británico en Kenia, 1 de noviembre de 2023. El Presidente alemán viaja a Tanzania para pedir perdón por los crímenes coloniales. El 26 de abril de 2023, el Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirma que Portugal debe disculparse y enfrentar su implicación en la trata de esclavos. 14 de junio de 2022, el Rey de Bélgica, lamenta los abusos coloniales en el Congo. Y ojo: 5 de octubre de 2021, el Papa Francisco pide perdón a México por los pecados cometidos durante la conquista española (…)

Luego hay aquí partidos que se definen demócratas cristianos que se echan las manos a la cabeza. En todo caso, señorías, yo creo que no es tan difícil pedir perdón como está demandando Claudia Sheinbaum. La misma Presidenta, en la intervención que dimos en el Congreso de la Unión, lo hizo. Pidió perdón en nombre de México a los estudiantes, a los universitarios asesinados por el Estado mexicano durante las protestas del año 1968. Hace casi cinco siglos, un fraile español escribió una larga carta a otro rey, en este caso el rey Felipe Segundo. En ella, le contaba con todo lujo de detalles los desmanes de nuestros conquistadores. Leo algunos fragmentos: “…yendo cierto español con sus perros a caza de venados o de conejos. Un día, no hallando qué cazar, pareció que tenían hambre los perros. Y toma un muchacho chiquito de su madre y con un puñal, córtale a razones los brazos y las piernas, dando a cada perro su parte”. Lo leo aquí, señorías, porque 472 años después, pareciera que la relación de ese gran español que fue Bartolomé de las Casas no hubiera llegado nunca a España, no hubiera nunca leído estas crónicas. ¿Pero cómo va a pedir perdón la derecha por lo que pasó hace 500 años si aún no ha pedido perdón a las víctimas de la Guerra Civil de hace solo 80 años? ¿Cómo va a pedir perdón el Rey de España si es el heredero directo de un dictador y de nuestro pasado más tenebroso y oscuro?”. Y le faltó la disculpa que ofreció la Reina Isabel a Nueva Zelanda, cosa que no replicó con los aborígenes de Australia. O sea, que hay de indígenas a indígenas?

POR: FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

PAL