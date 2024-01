Feliz fin de AMLO

En esta época del año en que las personas tienden a rememorar y reflexionar sobre lo vivido, vale la pena no limitarse al ámbito personal, reflexionar sobre lo que acontece en nuestro país es vital para junio 2024.

Estamos gobernados bajo un régimen deficiente e irresponsable, el argumento de culpar a las anteriores administraciones se ha agotado.

Hagamos un recuento.

En seguridad, el gobierno de López Obrador ha sido el sexenio más violento de la historia, matan a diario a casi 100 personas y la estrategia de seguridad no cambia y las instituciones se han debilitado.

El tren maya, la obra icónica del sexenio es una oda a la irresponsabilidad, sin estudios ambientales, con denuncias de 10 millones de árboles talados, alteraciones al sistema de cuencas y canales subterráneos y daños al ecosistema de casi 200 especies de animales.

El desastre que costaría 120 millones de pesos, se ha elevado y estimado a 500 millones y sumando los más de 600 millones por pago de indemnizaciones.

La refinería de Dos Bocas, que sin estar concluida se ha inaugurado en dos ocasiones con un sobre costo del triple autorizado y se inunda.

Otro caso es su reciente inversión de más de 816 millones de pesos en vías de comunicación, ahora área; el primer vuelo no pudo llegar a su lugar de destino, sumándose a la lista de desastres de la 4T.

A esto se suma la promesa falaz de un sistema de salud como el de Dinamarca, que en su distorsionada realidad cree solucionar con una bodega con medicamentos. Existen pacientes esperando meses para una cirugía, semanas para ver un especialista y horas para una consulta de “urgencia”. En Colima, la muerte de un adulto mayor esperando consulta en la sala de urgencias, es la realidad del sistema de salud que ha generado este gobierno. En solo 4 años de esta administración, el número de mexicanas y mexicanos sin acceso a servicios de salud paso de 20.1 millones en 2018 a 50.4 en 2022.

Este sexenio culminará como el más violento de la historia, se ha afirmado que vivimos en un país en donde el 81% del territorio lo domina el crimen organizado. Del combate a la corrupción ni hablar, solo está en el discurso, sus hermanos, hijos, la prima, la esposa de su hijo, y los amigos de su hijo son claro ejemplo de la corrupción que impera.

No podemos permitir que las personas mueran esperando consulta en urgencias. No más saqueos disfrazados de inauguraciones inútiles cuando la economía del país no crece, cuando no hay estrategia ni rumbo. La realidad es que la irresponsabilidad nos está matando.

Este 2024 será para México un año de definiciones, yo al igual que todas y todos quiero mejores condiciones en seguridad, empleo, salud, instituciones democráticas sólidas y respeto al Estado de derecho.

Comienza la cuenta regresiva, esta pesadilla terminará en pocos días. Será el fin de una sátira de horrores, mandaremos al protagonista a la chingada, su apreciado rancho del cual nunca debió salir. A nuestro México le esperan tiempos mejores. Las y los mexicanos MERECEMOS MÁS.

POR LAURA ESQUIVEL TORRES

SECRETARIA NACIONAL DE PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN EL CEN DEL PAN

