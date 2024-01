EU 2024 Libertad, democracia o tiranía

La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, sabe que tendrá que negociar, dialogar y entenderse con el gobierno de los EU, por el bien de los mexicanos y de nuestra gran comunidad en EU. Pero esta actitud no necesariamente será compartida por el triunfador de las elecciones en EU.

Trump será el candidato republicano, a menos de que los jueces de Georgia y la Suprema Corte de Justicia de EU decidan que no puede presentarse a la elección, por subvertir los resultados de 2020 y alentar la insurrección del 6 de enero. Joe Biden será el candidato demócrata. Las propuestas a la vicepresidencia de estos dos hombres ya viejos (Biden tiene 81 años y Trump 77) serán mujeres: Kamala Harris acompañará a Biden y Kristi Noem, la gobernadora de Dakota del Sur o Nikki Haley, exembajadora ante la ONU, podrían ser las candidatas republicanas a la vicepresidencia.

Las últimas encuestas dan a Trump serias posibilidades de ganar la presidencia. De acuerdo con el Proyecto 2025, elaborado por más radicales colaboradores, su presidencia se caracterizaría por una franca tendencia al autoritarismo. Por venganzas hacia aquellos que lo criticaron, por la depuración del servicio civil estadounidense para despedir a los que no estén alineados con sus políticas. Muchos consideran que su gestión sería mucho peor que en su primer periodo.

Ante este panorama, proliferan análisis y editoriales que se preguntan: ¿Quiénes somos realmente?, ¿Podemos elegir de nueva cuenta a una persona como Trump que varios de sus excolaboradores han calificado como impreparado para el puesto?, ¿Dónde está el partido republicano de Lincoln? Subrayan que declaraciones incendiarias como acusar a sus opositores de gusanos y a los inmigrantes de “envenenar la sangre de EU” son fascistas.

Analistas como Maureen Dowd, David Brooks, EJ Dionne, Robert Kaplan, en medios liberales como el New York Times (NYT), Washington Post, The Atlantic señalan que EU debe darse cuenta de que está en una lucha contra el despotismo, de sobrevivencia de la democracia. Dicen que un futuro gobierno populista de Trump sería de venganzas, resentimientos, malignidad y que no puede suceder, pues el sueño liberal está en los huesos y el origen de EU.

En su editorial del 6 de enero, el NYT dice que “reelegir al Sr. Trump presenta serios peligros para nuestra República y para el mundo”.

Estados Unidos es hoy en día un país polarizado, dividido, con serias fracturas raciales, profundas divisiones entre las sociedades urbanas y rurales, violento.

Una de las grandes fallas divisorias es en el tema de migración y la frontera. El debate y las decisiones impactan a México y a la gran comunidad mexicoamericana en EU.

México y los mexicanos hemos sido pasado, somos presente y futuro de los EU. ¿Cómo será ese futuro?, ¿liberal o populista, generoso o vengativo, abierto o discriminador?, ¿qué piensan nuestras precandidatas?

POR MARTHA BÁRCENA

EMBAJADORA EMINENTE

@MARTHA_BARCENA

EEZ