Siempre hay algo para ayudar

Es un honor formar parte de HERO 100 Voces y compartir mis pensamientos y sentimientos con ustedes por aquí.

Algo que siempre supe que quería hacer desde que era una niña, era ayudar a las personas. Desde una persona viviendo en la calle, hasta un amigo, una pareja, o hasta ayudarme a mí misma. Ser amable y compasivo, estar presente y ser honesto están todos bajo una misma rama, porque no puedes ser uno sin el otro.

Cuando llegué a la Ciudad de México hace cinco años, comencé mi carrera profesional como actriz, y empezó a desarrollarse rápidamente. Siempre he estado agradecida por la vida con la que he sido bendecida. Soy una mujer muy privilegiada y afortunada. Pero también sé lo que es trabajar por lo que quieres, la disciplina y el amor incondicional por lo que hago siempre me han guiado bien. Por alguna razón, siempre supe que si podía abrirme camino como artista, podría tener una voz más amplia en el mundo y así inspirar a más y más personas cada vez. Sabía que con una voz fuerte, mis ideas y acciones podrían llegar a un público más amplio, así que seguí ese camino desde temprano.

“Cuando sea rica y famosa, donaré mucho de mi dinero y compartiré mis ideas con el mundo. Abriré escuelas y hospitales para familias con bajos recursos, daré comida y ropa a todos. Y educaré para que curemos la raíz de los problemas y todos puedan comenzar de nuevo”. Decía estas cosas y soñaba con un mundo con paz y sin sufrimiento, con igualdad y amor. Tenía 10, 14, 17 años. Y luego crecí. Descubrí que la raíz era mucho más profunda de lo que podía entender. Aprendí que hay horrores que las personas viven todos los días y también aprendí que el dolor en la vida era, lamentablemente, algo inevitable. Pero también aprendí que no tenía que esperar a ser rica y famosa para ayudar. Que podía ayudar simplemente sonriendo, practicando la amabilidad, donando 100 pesos en lugar de un millón. Y así comencé estos hábitos y esta forma de vida desde temprano. Pero no dejé que esto me impidiera soñar.

Después de un par de años en México ya en mis 20, me quedé en una serie de Netflix y luego grabé un par de películas y las cosas continuaron fluyendo. Comencé a crecer en las redes sociales donde mi voz creció y pude compartir las formas de cómo elijo vivir. Conocí a David Samra, el fundador de HERO, en una entrevista que tuvimos y desde entonces, prometí ayudar de cualquier manera que pudiera.

Comencé a visitar escuelas, hospitales, clínicas y hogares con HERO. Y cada vez, me conmovían profundamente las historias, la fuerza y el amor en esos lugares. Cada vez, salía sintiéndome más inspirada y conmovida. Estas familias y comunidades me estaban curando tal vez incluso más de lo que yo los estaba ayudando. Pero todos estábamos riendo, llorando y sintiendo un amor universal juntos.

He conocido a las almas más hermosas en este camino y planeo seguir haciéndolo. Me encanta difundir la palabra entre mis amigos y seguidores, y compartir estas experiencias.

POR XIMENA LAMADRID

ACTRIZ

@XIMENALAMADRID

