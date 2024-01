Chicharito ha regresado a casa

Luego de 13 años y medio de haberse ido al Manchester United y de realizar una buena actuación en El Viejo Continente, Javier Chicharito Hernández regresa a las Chivas Rayadas del Guadalajara, su casa. Durante el tiempo que estuvo jugando para el primer equipo, dejó una huella muy grande, con ese carisma y energía por jugar que solo él tiene.



Chicharito disputó 62 partidos con el Rebaño Sagrado, marcando 26 goles y proporcionando nueve asistencias. Su último juego con la camiseta rojiblanca fue en la jornada 12 del bicentenario 2010 ante Santos Laguna.



Es una gran noticia que un jugador tan emblemático e importante para nuestro país como lo es Javier vuelva a nuestra liga. A sus 35 años, terminará la parte final de su rehabilitación por la operación de ligamento cruzado a la que se sometió hace unos meses y muy pronto podrá tener minutos.



Hernández ha demostrado ser un enorme delantero, pero es una realidad que en las últimas temporadas en el LA Galaxy ya no se le veía esa hambre por la pelota. Lamentablemente, sufrió muchas lesiones, pero no se le percibían las ganas de regresar al campo; se dedicaba a hacer streamings jugando y a varias cosas más lejanas al futbol.



Ojalá que, por el bien de todos y de Javier, retorne con un nivel similar al que mostró en el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla y sus primeras campañas en el Galaxy. Metiendo goles en partidos importantes, siendo referente, siendo líder y, lo más importante, hablando dentro del terreno de juego, no afuera.



Los números de Chicharito en el futbol de Europa lo convierten en uno de los jugadores mexicanos más exitosos en El Viejo Continente. Durante su paso por todos estos equipos, anotó 126 goles y logró cuatro títulos. Los momentos más destacados fueron con los Red Devils y los bávaros; para el cuadro inglés marcó 59 goles y para el conjunto alemán, 39 anotaciones. Además, en Estados Unidos también registró 39 tantos.



Lo que no está a discusión es que, junto con el fichaje de Andrés Guardado, con León, son los bombazos de este mercado de invierno. La Perla Tapatía está de fiesta; el jugador que vio crecer vuelve al equipo de sus amores con semejante palmarés y siendo el máximo goleador de la Selección Mexicana.



Su concentración será clave para que pueda culminar con broche de oro su etapa como rojiblanco y una carrera muy buena. Es su momento para disfrutar; que vuelva a jugar como ese niño que lo hacía con alegría, pasión y que electrificaba con sus goles a cualquier hincha, sin importar el equipo que sea.



Se tiene programada su presentación de forma oficial para el sábado, en un evento en el Estadio Akron frente a toda la afición. Los detalles de su contrato aún no se conocen, pero se espera que firme de uno a dos años con el club.



Simplemente, vuelve una leyenda: Chicharito. Es lo que Chivas y el balompié nacional anhelaban de regreso.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

MAAZ