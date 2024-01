¿Manejo político en cortes de agua?

En medio de la crisis por los bajos niveles de agua en pozos de la Ciudad de México y las presas como Cutzamala que alimentan al Valle de México y la capital, los alcaldes de oposición sospechan un manejo tendencioso del suministro. Por separado, el de Miguel Hidalgo y la de Tlalpan pidieron una explicación al gobierno de la capital.

Mauricio Tabe, de la primera demarcación, denunció que desde hace cinco días no hay agua en colonias como Polanco, Molino del Rey y Lomas de Chapultepec, por lo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México debe dar una explicación sobre el cierre de válvulas y cómo se va a calendarizar el abastecimiento.

El sábado este reportero habló con el titular del Sacmex a raíz de que al WhatsApp del Informativo Fin de Semana del Heraldo Radio comenzaron a llegar reportes de falta del liquido en colonias de alcaldías gobernadas por la oposición. Rafael Carmona, del Sistema de Aguas, no entró en detalles: “No quiero hacer una reducción de manera local. Tenemos que entenderlo cómo trabajamos para distribuir el agua de manera equitativa en toda la CDMX. El Cutzamala no es el único sistema para aportar agua a la ciudad”.

Alfa González, alcaldesa de Tlalpan, pidió a los vecinos de su demarcación no dejarse engañar porque la falta de agua, aseguró, se debe al Sacmex y recordó que el desabasto no es nuevo, sino que lleva desde octubre a raíz de la baja captación. Lo hizo a través de un video al responsabilizar de manera legal y directa la entrega. También está la alcaldía Benito Juárez gobernada por el PAN con mayores quejas de desabasto.

Se debe transparentar cómo se va a racionar para no sacar raja política de la emergencia por las sequías que vive la ciudad para que el gobierno central no castigue a sus opositores ni muchos menos a quienes no han votado por Morena.

***

El regreso de Monreal

Está cerca el regreso de Ricardo Monreal a la coordinación de Morena y a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado. Eduardo Ramírez debe irse en febrero a atender los asuntos de su campaña por la gubernatura de Chiapas.

Dos nombres son los que vienen sonando para sucederlo, el de César Cravioto, identificado como legislador cercano a Claudia Sheinbaum y el del propio Monreal. El caso además evidenció otros temas porque ayer Cravioto dio la señal que faltaba al manejarse en diversos portales notas de que declinaría a la candidatura por la alcaldía Gustavo A Madero para posicionarse en el Senado.

Pero de inmediato don César salió a desmentir la información y a insinuar de que se trata de fuego amigo al preguntarse a quién le convendría que eso suceda. Más de uno volteó a ver a Francisco Chiguil, el funcionario que está terminando su segundo periodo al frente de la administración y aunque ya no puede reelegirse busca posicionar a uno de los suyos.

En Morena dicen que tras el triunfo Sheinbaum y el respaldo de Monreal a su precandidatura la exjefa de gobierno hizo las paces porque estuvo con ella cuando más necesito de todos los suspirantes frente al embate de Marcelo Ebrard en su intento por descarrilarla.

***

UPPERCUT: Ni siquiera es crimen organizado, pero así se empieza cuando reina la impunidad. Otra vez comerciantes de la Marquesa, en el Estado de México, golpearon a visitantes en este fin de semana. ¿Dónde están las sanciones y dónde están las autoridades?

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL