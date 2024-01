‘Su Excelencia’ Turki Alalshikh, en el Boxeo, en Arabia Saudita

El tema de mayor popularidad en los últimos tiempos ha sido, sin duda alguna, el boxeo, en Arabia Saudita, tras la llegada de un personaje que ha captado la atención, Su Excelencia Turki Alalshikh, quien es el presidente o ministro de entretenimiento del Reino de Arabia Saudita; popularmente conocido como Turki, realizó dos eventos jamás antes vistos, en 2023.

En octubre realizó Battle of the Baddest. El campeón mundial WBC, Tyson Fury, enfrentó al ex monarca de la UFC, Francis Ngannou.

Fue un evento impresionante al que fueron invitados súper estrellas del boxeo, otros deportes y del entretenimiento: Mike Tyson, Evander Holyfield, Larry Holmes, Roberto Durán, Érik Morales, Oscar de la Hoya, Conor McGregor, Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Eminem y muchísimas figuras más.

Hasta ocho peleas se celebraron en una arena al aire libre, con combates de primer nivel de peso completo, y de repente, se hizo un alto, y fuimos caminando a una arena, con capacidad de 20 mil personas, donde no había ring, y sí un gran escenario para un espectáculo, el cual fue de música, con duración de 17 minutos. Y al término, al retraerse las plataformas, surgió un ring.

Por otro lado, ¡la pelea entre Fury y Ngannou fue dramática! El boxeador inglés cayó a la lona, pero ganó apenas por decisión dividida al representante de la MMA.

En diciembre se realizó Day of Reckoning. Fue justo un día antes de la Navidad, que se llevó a cabo una función nunca antes vista, con seis combates de peso completo y la participación de nueve clasificados mundiales, incluyendo a los top cuatro. Wilder perdió, y el gran ganador fue Anthony Joshua.

Para este año ya se tienen dos funciones en puerta; Riad recibirá la pelea esperada por todos, la más importante en la categoría reina de los pesos completos, en al menos, 25 años: Ring of Fire.

Se trata de la contienda por el título indiscutido, o sea, los cuatro cinturones en juego (WBC, WBA, WBO y IBF).

Nuestro campeón, el británico Tyson Fury se enfrentará al ucraniano, Oleksandr Usyk, el próximo 17 de febrero. La pelea ha sido aceptada, inclusive, con la condición de una revancha, pase lo que pase.

Para el 8 de marzo se tiene la cartelera Knockout Chaos, en la que Anthony Joshua se enfrentará a Francis Ngannou.

Turki le ha regresado al boxeo el interés, las funciones son llamadas, así como Don King solía hacer, y era la costumbre que todas tuvieran un título de renombre.

Todos recordamos Rumble in the Jungle, de 1974, cuando Muhammad Ali noqueó a George Foreman, o Thrilla in Manila, donde el propio Ali venció a Joe Frazier. También está Póker de Ases, cuando Julio César Chávez llenó el Estadio Azteca.

Otro gran concepto, el cual es maravilloso, es una cartelera que recién se anunció con un mano a mano entre dos empresas promotoras británicas, archirrivales, y se harán cinco peleas, en las que estarán boxeadores de Queensberry contra los de MatchRoom.

Esto es lo que necesita el boxeo: innovación, peleas atractivas y parejas, espectáculo y glamour. Así como algún día el boxeo abrió Las Vegas para el mundo, ahora Arabia Saudita se ha puesto en el mapa.

Deseamos éxito a esta nueva era del boxeo, esperando que sea duradera, constante y que nuestro deporte crezca como industria.

Se viene una semana llena de boxeo de importancia, mañana por la madrugada, los amantes del boxeo podrán disfrutar de un gran combate desde Osaka, Japón.

Gracias al compromiso de ESPN Knockout con el boxeo se verá la pelea del campeón unificado de WBC-WBA, Kenshiro Teraji contra el duro retador, Orlando Canizalez.

Fernando Barbosa logró que ESPN volteara hacia América Latina, y creó el programa ESPN Knockout, y se ha posicionado como el más importante, ya que transmiten, en México y al resto del continente, todas las funciones de interés sin importar el día, horario o país donde se celebren, ¡Felicidades y gracias¡

Este sábado, el campeón WBC plata de peso supermedio, Jaime Munguía defenderá su campeonato ante el duro peleador británico John Ryder, ese que se fue a las tarjetas contra el ídolo mexicano Saúl Canelo Álvarez. Este combate será en Phoenix, y podrá ser visto en vivo por DAZN y Televisión Azteca.

¿SABÍAS QUÉ...?

Su Excelencia Turki Alalshikh es amante del boxeo, y sus dos peleadores favoritos son Larry Holmes y Roberto Durán. Él desea regresar el boxeo a ser el deporte más popular del mundo, así como lo fue décadas atrás. Es historiador y poeta, y el boxeo es su pasión.

ANÉCDOTA DE HOY

Mi papá incontables veces me relató la relación que tuvo con su mamá, quien murió muy joven a los 41 años.

Él decía que platicaba con doña Wasila, y ella, lo cuidaba desde el cielo. Al morir su hermano, mi tío Toy, y después mi abuelito Elías, mi papá continuó comentando que ellos tres lo cuidaban y procuraban en todo momento, que platicaba con ellos y que servían de guía en los momentos difíciles.

Yo siempre sentí esos comentarios como manera de recordarlos y tenerlos presentes, no sentía que fuera así necesariamente.

Pues este mes de enero para mí ha sido revelador en ese sentido, durante el proceso de prepararnos para celebrar su décimo aniversario luctuoso empecé a soñar con mi papá, sueños muy reales y lúcidos, y ahora todas las noches lo sueño, y hasta tratando temas actuales. ¡Don José me está hablando, me está guíando!

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

