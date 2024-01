Pascacio Díaz López ya salió de la cárcel y regresa a la actuación

PASCACIO DÍAZ LÓPEZ SALIÓ DE LA CÁRCEL Y NOS ENTERAMOS QUE COMO EL JUEZ NO ENCONTRÓ PRUEBAS SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR SU CULPABILIDAD, ¡YA LE DIERON TRABAJO DE ACTOR!

Pascacio Díaz López fue juzgado, pago su culpa estando encerrado durante 11 meses en prisión, a partir de las denuncias de Sarah Nichols y de Vanessa Bauche, por abuso y acoso sexual, sin embargo, recobró su libertad cuando el juez lo liberó y dijo: “No encontramos suficientes pruebas para demostrar su culpabilidad!”

Al no salir de la cárcel con el veredicto de: “culpable”, Pascacio siente que tiene derecho de rehacer su vida y ahora que está libre pidió trabajo como actor, le abrieron las puertas y le dieron un papel en "Cómo dice el dicho", aunque esto hizo que mucha gente piense que la decisión de emplearlo es incorrecta, pero él dice que si la ley decide que merece estar libre, nosotros los periodistas, los productores y el público no tenemos que juzgarlo, porque para eso están los tribunales, los ministerios y los abogados que a eso se dedican.

Pascacio, además, les mandó a decir a quienes lo acusaron de delitos sexuales que recapaciten y digan la verdad: “Si ellas se desdicen, hasta les firmo que no las voy a demandar, ni penal ni civilmente, si admiten que todo lo que dijeron fue un invento en mi contra”.

Hasta ahora, ninguna de sus acusadoras se ha desdicho y no creo que lo hagan nunca, aunque él cumpla sus amenazas de demandarlas civil y penalmente, lo cual tampoco creo que él se atreva a hacer, porque como dice un dicho muy sabio: -No hay que echarle más leña a la hoguera y si no te vas a meter a bañar, mejor ni prendas el boiler-.

EN MI OPINIÓN SI UNA MUJER NO ES LA VÍRGEN MARÍA Y NO VA A DAR A LUZ A JESÚS, NI TAMPOCO VA A PARIR AL HEREDERO DE LA CORONA DE INGLATERRA, NI TAMPOCO ERES UNA GANADORA DE UN “OSCAR”, Y QUEDASTE ENCINTA, NO SE ENTIENDE ¿POR QUÉ ALGUIEN QUISIERA OCULTAR EL EMBARAZO QUE SE LE NOTA A LEGUAS? COMO ES EL CASO DE LA BELLA MICHELLE RENAUD

Si no eres la Virgen María y no vas a dar a luz a Jesús, ni tampoco vas a parir al heredero de la corona, ni te has ganado el “Oscar”, y quedas en cinta, ¿por qué ocultas tu embarazo? Cuándo es obvio que ya tienes el milagro de cargar un bebé en tu panza.

Michelle Renaud se ve “ligeramente embarazada”, como diría Juan Gabriel, “lo que se ve no se juzga”, pero ella niega estar embarazada, dice que su abultado vientre es porque tiene gases atrapados e indigestión.

Seguramente, lo que va a ocurrir, es que nos va a decir que un bebé, gemelos o quintillizos vienen en camino cuando ya esté pujando y ya con el bebé saliendo del vientre materno, pero ni modo de apretarle el cuello para que nos diga la verdad, porque si ni en los juzgados los hacen cantar, ¡menos va a hablar con nosotros los periodistas si no quiere hacerlo!

POR SHANIK BERMAN

MAAZ