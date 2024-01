Tu amor es una trampa...

La oposición se encuentra atrapada en un “Catch-22”. En la novela de Joseph Heller, the catch o trampa involucra una regulación de la fuerza aérea que afirma que un hombre es considerado loco si voluntariamente continúa realizando misiones de combate peligrosas, pero que si hace la solicitud para ser relevado, prueba que está cuerdo y, por lo tanto, no es elegible para eximirlo de seguir en servicio activo.

La alianza opositora que han formado el PRI y el PAN ha tratado de sembrar la idea de que ellos encabezan la alianza opositora como la única vía para derrocar al oficialismo; que solo ellos tienen la legitimidad para contender y derrocar al populismo obradorista. Pero interiorizar esa narrativa es cometer seppuku electoral. Harakiri político. Cualquier encuesta seria evidencia el rechazo ciudadano por los partidos tradicionales: al PAN lo rechaza sólo 40% del electorado pero al PRI lo rechaza el 80%, es decir, hay ocho de cada diez mexicanos que nunca votarían por ese proyecto político.

Es inverosímil que un proyecto en el que han desfilado o participan personajes como Silvano Aureoles que operó con el crimen organizado su triunfo electoral en Michoacán o Santiago y Josefina que por décadas han estado pegados a la ubre estatal encabecen un proyecto democrático y liberal como tendría que ser la alianza opositora.

No entienden que no entienden. Continúan la misma narrativa de siempre. El sisma de 2018 y la tragedia de este sexenio no han logrado mover un ápice sus ideas ni propuestas. No han entendido que algo está mal con sus formas, que sus usos y costumbres son rechazados por la ciudadanía.

Para muestra basta un botón: el oso público que protagonizó Marko Cortés esta semana denunciando como falso Quijote la falta de palabra de sus aliados priistas sólo reveló la ilegalidad y deshonestidad que está detrás de sus convenios: la repartición patrimonial del poder, la asignación a modo de notarías, la falta de mérito en el nombramiento de funcionarios públicos, los vicios de siempre de un régimen político que no acaba de ser democrático y una burocracia que nunca aspira a ser profesional.

Los mismos vicios que critican en el oficialismo y que representan las tristes continuidades de la política mexicana, sobreviven en la oposición aliancista. La alternativa que presentan no es una opción diferente sino más de lo mismo pero con otros beneficiarios. El mismo juego en favor de una élite, el capitalismo de cuates aunque los cuates sean otros.

Toda la política es local decía Tip O´Neil y bajo ese precepto se le tendrá que ganar al oficialismo. Tocando puerta por puerta y convenciendo de las bondades de un gobierno que privilegia la libertad y que ofrece una verdadera alternativa de cambio, una forma más racional de gobernar, una comprensión democrática del poder y un mayor respeto por sus ciudadanos. La única forma de vencer al oficialismo es ofreciendo aquello de lo que carece y que la ciudadanía mexicana sigue esperando. Tratar de ganarle con más de lo mismo es un trampa. Como, tu amor es una trampa. Una trampa maldita. Una trampa que poco a poco. Acaba con mi vida.

POR ALEJANDRO ECHEGARAY

CONSULTOR

@AECHEGARAY1

MAAZ