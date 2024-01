La posición geográfica de Yemen

Se cumplen las predicciones, el año 2024 inicia con grandes tensiones en Medio Oriente. Por esta razón el Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, decidió visitar la región. A su regreso, al momento de aterrizar en Washington DC, ocurrió un bombardeo aéreo y marítimo de más de 100 misiles lanzado por Estados Unidos y el Reino Unido contra seis provincias de Yemen, controladas por los Huties.

Los Huties, son un grupo de rebeldes en el país de Yemen, que controlan gran parte del territorio y son financiados y apoyados por Irán, quien podría identificarse como un adversario de Estados Unidos, Gran Bretaña, también rival de Arabia Saudita y de Israel. El grupo rebelde desde el 19 de noviembre del 2023 ha atacado barcos vinculados a Israel que navegan por el Mar Rojo, hecho que ha generado grandes pérdidas para las navieras obligadas a modificar sus rutas y bordear el sur de África para evitar pasar por el canal de Suez.

Yemen cuenta con una ubicación geográfica muy importante en el tablero mundial, ya que es un país islámico situado en la península arábiga y tiene frontera con Arabia Saudita, y el estrecho de Bab al Mandeb que conecta Asia y África por lo que tiene una enorme influencia y controla casi toda la navegación entre el océano Índico y el mar Mediterráneo a través del canal de Suez.

La Organización Marítima Internacional estima que una cuarta parte del transporte marítimo mundial pasa por esta ruta. Analicemos a detalle qué significa el bombardeo estadounidense y británico. Iniciemos con el recuento de los hechos. Desde que Israel y Hamás entraron en guerra en Gaza, la región de Medio Oriente se partió en dos, reavivando muchas tensiones que habían logrado estar bajo control desde el aspecto territorial, religioso y político.

Los países que apoyan la respuesta de Israel al ataque que sufrió por el grupo terrorista de Hamás son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, y más países europeos; por el otro lado Irán está financiando a sus aliados para no solo apoyar a Hamás, sino también para atacar a Israel por varios frentes, y cuenta con el apoyo de Irak, Siria, Líbano, Afganistán, más países de medio oriente, Chile (con una gran comunidad de palestinos) y Argelia.

La posición de Estados Unidos es sumamente complicada por que desde el 2016 no intervenía militarmente Yemen, hecho que había realizado en apoyo a Arabia Saudita y como reconocimiento al gobierno oficial de Yemen. Durante semanas Estados Unidos había intentado evitar cualquier tipo de ataque para no iniciar una escalada mayor. Sin embargo, Joe Biden ha hecho declaraciones diciendo que no se van a detener con este ataque, pese a que los legisladores estadounidenses lo han criticado por lanzar el bombardeo sin aprobación del Congreso, y a menos de 100 horas de iniciar la campaña presidencial, por lo que sus esfuerzos deberán también impactar al interior del país.

La política exterior de Estados Unidos se está viendo limitada por las confrontaciones internas entre demócratas y republicanos, pues así como se anunció que la ayuda estadounidense militar a Ucrania se había detenido por completo por falta de presupuesto, la situación de Israel está en la misma cuerda floja.

El Reino Unido ha dicho que los ataques fueron un acto de defensa propia y que no prevén lanzar más ataques de manera inmediata. Sin embargo, los países europeos son los más afectados pues su energía depende del petróleo y gas, así como los granos, que alimentan a la mayoría de la población, y que provienen de los cargamentos que pasan por el Canal de Suez. Incluso la OTAN ha afirmado que los bombardeos fueron diseñados como mecanismo para mantener la libertad de navegación en el Mar Rojo.

Por su parte, la respuesta hasta el momento del viceministro de exteriores de los Huties ante el ataque recibido ha sido que Estados Unidos y el Reino Unido tendrán que estar preparados para pagar un alto precio por el hecho cometido que tendrá terribles consecuencias, además de que no pararán hasta que termine el conflicto y seguirán atacando barcos vinculados a Israel.

Este no es el único hecho que se ha realizado desde el inicio de la guerra de Israel, pues Estados Unidos también ha ejecutado ataques en Iraq y Siria contra grupos rebeldes, también respaldado por Irán, que condenan los hechos de Israel.

Por su parte, Sudáfrica presentó una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas por “ incitación al genocidio” contra Israel pues la ofensiva militar en Gaza ha causado más de 24,000 muertos, de los cuales el 70% son mujeres y niños. Hecho que Estados Unidos ha calificado de infundado, pero que Brasil, aliado de los BRICS de Sudáfrica y Colombia impulsan desde Latinoamérica.

No podía faltar la respuesta de Rusia, quien ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras los ataques realizados a Yemen. Debemos todavía esperar los siguientes acontecimientos y las respuestas de más países.

Por el momento, la guerra de Israel no va a parar en Israel, las tensiones en la región de Medio Oriente cada vez son más fuertes, por lo que ahora más que nunca se necesita llegar a una negociación pacífica en donde el diálogo será clave pues hay demasiados actores involucrados.

