Estrangulan el AICM… y ahora Toluca

LA REDUCCIÓN DE vuelos en el Aeropuerto de la CDMX es una batalla que ya perdieron las aerolíneas, pese y a la cargada que la Cámara Nacional de Aerotransportes dejó caer al gobierno de la 4T.

Andrés Manuel López Obrador está empeñado en obligar a las líneas aéreas a utilizar el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para atraer, le decía ayer, hasta 9 millones de personas más.

Quiere reducir a su máxima expresión al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y matar al aeropuerto de Toluca. Para ello utiliza a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar).

La semana pasada las fuerzas castrenses dieron otro manotazo que pasó inadvertido: removieron al civil Hugo Delgado de la dirección del aeropuerto de Toluca para imponer, nuevamente, a un almirante retirado.

Se trata de Carlos Vera, que llega a ocupar la plaza con un solo objetivo: evitar que se abran más vuelos comerciales para forzar, como está sucediendo en el AICM, a que el flujo de vuelos se mueva al AIFA.

El almirante secretario José Rafael Ojeda Durán le está haciendo el trabajo a su némesis, el general secretario Luis Cresencio Sandoval, para beneficiar la terminal de Santa Lucía, que dirige el general Isidoro Pastor.

El más afectado va resultar ser Aleatica, la empresa dirigida por Rubén López, antes OHL, hoy controlada por el fondo australiano IFM Global Infrastructure, que posee 49% del recinto de Toluca.

El gobierno morenista del Estado de México, que encabeza Delfina Gómez, posee otro 26%, y Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que dirige Javier Villazón, 25%; es decir: la 4T se mayoriteó a los privados.

De vuelta al AICM, la reducción a solo 43 operaciones de despegue y aterrizaje por hora a partir de noviembre, desde las 52 actuales, va pegar principalmente a Aeroméxico, que preside Eduardo Tricio.

Sus slots pasarán de 249 a 210, mientras que los de Volaris de 49 a 38, y los de Viva Aerobús de 50 a 41. Precisamente Aeroméxico es señalada como la que más ha incumplido en las 52 operaciones por hora.

Tan sólo el 27 de abril a las 2 de la tarde hubo 72, de las que la aerolínea dirigida por Andrés Conesa efectuó 38, la de Roberto Alcántara realizó 11 y la de Enrique Beltranena llevó a cabo ocho.

La reglamentación aérea internacional plantea como separación mínima entre aviones en aproximación al aeropuerto 4 millas náuticas, que equivalen a 55 segundos, lo que hace apto al AICM para 61 operaciones, refieren pilotos consultados.

Esa es la regla para cualquier aeropuerto del mundo, claro, siempre y cuando se acompañe con un servicio de aeronavegación en tierra y una gestión del espacio aéreo óptimo, hoy en manos de los militares.

Desde que llegó la 4T cambiando rutas de aproximación, desordenando la operación del Seneam, perdiendo la Categoría 1 y aplicando un austericidio presupuestal, sí hay un peligro inminente.

LOS PROBLEMAS CONTINÚAN para el empresario hotelero Daniel Araf Hof. Bancomext, que encabeza Luis Antonio Ramírez Pineda, y Crédito Real que lleva Felipe Guelfi preparan sendas denuncias penales por fraude en la construcción de su proyecto de Puerto Vallarta.

Las imputaciones se deben a que ambas instituciones otorgaron créditos a una sociedad de Araf para la edificación de un hotel y departamentos, pero nunca se inició y el dinero se esfumó.

Además apunte deudas con Santander, que comanda Felipe García Ascencio; Banorte, de Carlos Hank González; BBVA, que dirige Eduardo Osuna, y Sabadell, que recién asumió Albert Figueras. Los pasivos rondan los 150 millones de dólares.

Y NO SOLO Daniel enfrenta señalamientos, también su hermano Moisés Araf Hof es objeto de denuncias por el contrato que Rocío Nahle y Leornardo Cornejo, en la Secretaría de Energía, le dio para desarrollar vivienda de apoyo en las inmediaciones de la nueva refinería de Dos Bocas.

Fueron 100 millones de pesos para un proyecto ejecutivo de la zona habitacional y comercial.

La empresa ORB Desarrolladora hará la construcción, urbanización y lotificación de vivienda dúplex, vivienda horizontal unifamiliar, comercio, departamentos, hotel y casas vistas.

A PROPÓSITO DEL sector hotelero, quien acaba de asumir la posición de CEO en RLH Properties es Luis Durán Luján. Hablamos del vehículo financiero creado por Allen Sanguinés dueña de resorts como One & Only Mandarina, Mayakoba, el Villa Magna de Madrid, y el Four Season de la CDMX. Se sacó la lotería: ganará un muy muy buen sueldo en dólares y tendrá un long term incentive al séptimo año de cinco millones de dólares.

El ejecutivo dejó de ser el CEO de la Universidad del Valle de México y la UNITEC con caídas en sus ingresos y en sus matrículas de alumnos de doble dígito.

Laureate, que preside Eilif Serck-Hanssen, prácticamente, le dio las gracias por la declinación de su negocio en nuestro país.

