De Mañaneras y Crisis Migratorias: ¿El Gran Show del Nearshoring?

La actual crisis migratoria que se experimenta en México y por México coincide desafortunadamente con el fenómeno del nearshoring. El #Blindspot de la semana radica en que, a los retos sociales y humanitarios ya existentes, se suma una crisis macroeconómica.

Mientras el presidente López Obrador convoca a diez cancilleres latinoamericanos, cuyas políticas han agravado la pobreza en sus respectivos países, para una reunión con aspiraciones de liderazgo regional, la realidad lo rebasa. Es paradójico: ¿cómo puede Venezuela pedir libertad de tránsito para sus ciudadanos mientras está bajo un régimen que se presenta como democrático, pero actúa como dictadura?

Pasemos a la evidencia. Recientemente, Reuters difundió una nota internacional en la que el alcalde de El Paso, Texas, ciudad vecina de Ciudad Juárez, destacó que "más de dos mil personas al día buscan asilo, superando la capacidad de refugios y agotando recursos".

No solo eso, medios locales y usuarios en redes sociales han reportado largas filas de tráileres, de hasta 22 kilómetros, en el Puente Internacional Santa Teresa debido a incrementados controles de seguridad y revisiones vinculadas a la migración. Esto también significan retrasos en la cadena de suministro que es justo uno de los temas que buscan abatir al relocalizar inversiones.

Adicionalmente, fuentes periodísticas locales informan sobre recortes en turnos y horas extra en las maquiladoras. Esto se traduce en menor ingreso para los trabajadores y mayores costos para las empresas.

Esta crisis es responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos. Sin embargo, mientras EE. UU. posee recursos económicos, México es fuente de problemas.

Además, la competencia por relocalizar inversiones también es con Estados Unidos. Basta con observar el patrón de inversiones de la Administración Biden para notar que los recursos están siendo destinados y atraídos hacia nuestro vecino norteño.

Finalmente, esta situación coloca al presidente Biden en una encrucijada de cara a su reelección. La crisis migratoria es un arma de doble filo que puede ser explotada por opositores, especialmente republicanos, intensificando sentimientos negativos de ciertos sectores de la sociedad estadounidense hacia México y Latinoamérica.

Y así, mientras algunos se deleitan con discursos mañaneros y destellos electorales, la esperanzadora ventaja que nuestro país tenía en términos de relocalización parece desvanecerse ante una estrategia que brilla... por su ausencia. ¿Será que alguien olvidó encender el faro estratégico o simplemente lo confundimos con las luces de un escenario? ¿Ironía? Más bien un reflejo dolorosamente certero de nuestra realidad.

#Blindspot #Futuro De acuerdo con The Union of Concerned Scientists fundada hace 50 años por científicos y alumnos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Space X de Elon Musk es la entidad que a nivel global tiene el mayor número de satélites tien, 3 mil 395; para dimenionar la realidad basta observar que el gobierno de Estados Unidos tiene menos del 10% de eso y la Federación Rusa cuenta con 137. ¿Quién tiene el control del futuro?

#Blindspot #Energía ¿En que están invirtiendo los norteamericanos? El 33 por ciento de sus portafolios está en energías renovables; cifra que está por encima de lo que están haciendo en Big Tech e incluso de vehículos renovables. Mientras tanto en México el presupuesto está en Dos Bocas y en un Tren Maya que en el mejor de los casos irá a 160 kilómetros hora. Sigamos priorizando lo inmediato y seguiremos, como con el #Nearshoring, viendo la vida pasar.

POR OSCAR SANDOVAL-SAENZ

PAL