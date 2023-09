Las “falsas” disculpas de Cruz Azul y Santos

Por supuesto que cuando un equipo es humillado, de la manera en que lo fueron Cruz Azul y Santos, por Querétaro y Necaxa, respectivamente, lo mínimo que espera la afición es que, dentro de la autocrítica de los jugadores y cuerpo técnico, exista también algo de vergüenza deportiva. Que se sientan apenados, vaya, de lo que acaba de ocurrir, siempre y cuando sea un sentimiento genuino, no forzado.

Lo que hemos visto en este inicio de semana, con los jugadores (y Oscar Pérez, director deportivo) de Cruz Azul y de Santos, es uno de esos ejercicios que puede resultar difícil de creer, que lo que estamos viendo y escuchando sea realmente orgánico; es decir, bueno, haya venido como una “recomendación” de la directiva de cada uno de los equipos, para tratar de calmar las aguas con los aficionados.

Se vio más sincero Carlos Salcedo cuando declaró, después del partido, justo en la zona mixta en el Estadio Azteca, que los demás en la conferencia de prensa, de parte de los cruzazulinos. Porque hay que recordar que esta conferencia surge a partir de las imágenes del propio Salcedo, y otros jugadores del equipo, como Carlos Rodríguez, en plena fiesta, algo que hicieron en su tiempo libre, como lo haría cualquier otra persona.

Y ahí entrará el debate de si estuvo bien o mal, después de una derrota como la que sufrieron, pero eso es una cuestión de percepciones y de criterios. En lo que se refiere a lo estrictamente apegado a su conducta, no violó ningún reglamento, no lo hizo en tiempos de concentración, o con el uniforme del equipo. Lo hizo después de una goleada contra sí, pero también ya había manifestado que estaba apenado por la situación de “mier…” que atraviesan.

Pero entonces salen el lunes los otros cuatro personajes a decir que deben ser profesionales, dentro y fuera de la cancha, como si Salcedo y compañía fueron los diablos o los únicos culpables de esto. Esas disculpas en La Noria fueron más una reacción a la fiesta, que al ridículo que hicieron, porque si no hubieran surgido esas imágenes, no hubieran citado a dicha conferencia. Por eso es que más a fuerza, no pudo ser.

Y del lado de Santos, peor. Citan a una conferencia en la que ni siquiera dejan que les hagan preguntas. Para esos chistes, mejor que graben un video todos agarrados de la mano dando vueltas en círculo, y listo. Por lo menos en Cruz Azul tuvieron la valentía de que dejaran que se les cuestionara, pero en Torreón no, porque ya circulaba un trascendido de una discusión de jugadores con parte de la directiva.

Total que salieron a disculparse y realmente no hicieron sentir a sus respectivas aficiones alivio, por el contrario, hubo más rechazo a esos ejercicios que otra cosa. Y todo porque no se vieron como actos naturales, porque unos le tiraban a Salcedo, con aquello de ser profesionales siempre, (seguramente se irá del equipo terminando el torneo), y los otros con Juan Brunetta de portavoz, con un discurso realmente vacío, que se pudieron haber guardado para algunos XV años en los que fueran padrinos.

En fin, Santos y Cruz Azul no han hecho más que el ridículo dentro y fuera de la cancha, y no por lo que sucedió con Salcedo, sino por las pésimas decisiones en la planeación del equipo, en la ejecución de los técnicos y jugadores, y porque con este tipo de discursos, solamente se confirman como el hazmerreír de la Liga.

