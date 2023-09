Aracely te vas a cansar si esperas que Michelle y Alejandro aboguen por tus hijos

ARACELY ARÁMBULA TU PUDISTE ABOGAR POR MICHELLE Y POR ALEJANDRO BASTERI ANTE LUIS MIGUEL PORQUE ÉL TE AMABA TANTO QUE QUISO TENER A SUS HIJOS CONTIGO, ELLOS NO PUEDEN DECIR LO MISMO…

Gracias Aracely Arámbula por abrir tu corazón y con toda humildad reconocer que así como abogaste con Luis Miguel por Michelle Salas y por Alejandro Basteri, esperas que ahora ellos aboguen por tus hijos… Lo triste es que vas a tener que esperar sentada a que eso ocurra, porque parada te vas a cansar.

Se nota que Michelle y Alejandro viven aterrados de que Luis Miguel se moleste con ellos si se meten en sus asuntos y si hubieran querido ayudar, ¡ya se hubieran metido por los niñitos a pedirle a Luis Miguel que los vea!”

Araceli, tú pudiste abogar por ellos porque eres la única mujer que agarraste el cielo con las manos, la única con la que Luis Miguel quiso voluntariamente tener a sus hijos. Por eso, hay que entender también a Michelle que tiene terror de molestar a su papá y que se le vuelva a desaparecer.

CUANDO SE TRATA DE VER QUE SUS HIJOS SI EXISTEN, LUIS MIGUEL SE VOLVIÓ MÁS CIEGO QUE RAY CHARLES

Si confiamos en las declaraciones de Aracely Arámbula deducimos que Luis Mi, a quien todos adoramos, se volvió ciego, no ve a sus hijos, José Feliciano y Ray Charles veían más a sus hijos que “El Sol de México” que nos alumbra a todos, pero supuestamente y de acuerdo a la mamá de los pequeños, él es la oscuridad de sus hijos y si a él no le importó verlos, no va a escuchar a un tercero que le diga: -Tus hijos te aman, ámalos tú-.

PESE A LOS MANUALES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LOS JUECES DEL MISS UNIVERSO NI SIQUIERA VOLTEARON A VER A MISS NEPAL, PRIMERA REINA DE BELLEZA TALLA PLUS

Aunque las leyes de la “no disciminación” digan que ya todo es belleza, y que las mujeres con carnes abundantes son muy deseables, eso no ocurrió con Miss Nepal, primera reina talla plus en toda la historia de los concursos de Miss Universo, ya que ella no obtuvo ningún voto, y es que así nos den manuales contra la discriminacion los jueces se resisten y ni siquiera miraron a Jane Dipika, ¡andaban distraídos mirando para otro lado, viendo a las esculturas humanas con cuerpos hechos a mano y medidas perfectas!

Si hay que escoger entre la escultura viviente y la mujer rica en carnes, a lo mejor su mamá si la prefiere, pero los jueces expresaron un rotundo: ¡No!

A LA BELLA LIVIA BRITO LE ESPERA UN COMPLICADO, DOLOROSO Y COSTOSO CAMINO

Al haber decidido Livia Brito no dejar de lado su sueño de ser mamá, pese a padecer endometriosis y que no tiene pareja, doctores expertos en materia de “maternidad in vitro” aseguran que escogió un camino doloroso, complicado y muy costoso, económica y emocionalmente, porque el tratamiento no es garantía y hacer sola este duro tratamiento hormonal puede caer en depresión.

