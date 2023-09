El presidente se equivocó

Como cualquier ser humano, el presidente Andrés Manuel López Obrador puede equivocarse.

Lo hizo ayer, jueves, cuando al parecer confundió la Asociación Asia Pacífico de Cooperación Económica (APEC) con la Alianza del Pacífico.

Una, la primera, se reunirá el próximo noviembre en San Francisco y reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de una veintena de ribereñas de la Cuenca del Pacífico, con el presidente Joe Biden, de Estados Unidos, como el anfitrión.

La otra, la Alianza del Pacifico, es una organización regional integrada por Chile, Colombia, Perú y México, y estuvo en el centro de un incidente en el que el gobierno López Obrador rehusó entregar la presidencia rotativa del grupo. El diferendo se resolvió cuando México entregó la posición a Chile, que a su vez la turnó a Perú, como estaba estipulado por reglamento.

El presidente López Obrador rechaza la legitimidad de la presidenta provisional Dina Boluarte por considerar que llegó al poder de manera ilegal, tras el golpe de estado político-militar que depuso el pasado noviembre a su amigo Pedro Castillo, preso desde entonces y sujeto a juicio por corrupción.

Con todo, las relaciones se encuentran a nivel de encargado de negocios.

Interrogado en la conferencia "mañanera" si asistiría al encuentro de la APEC en San Francisco, López Obrador respondió que no iría "porque no tenemos relaciones con Perú. Y es para ver lo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso, con todo respeto".

Claro que al margen de Estados Unidos y Canadá ahí estarán también los gobernantes o representantes de los gobiernos de Australia, Brunei Darussalam, Corea, Chile, China, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

En esa lista están al menos cinco de los principales socios comerciales de México (Estados Unidos, Canadá, China, Japón y Corea del sur) y varios de los principales inversionistas.

Ciertamente el presidente pareció tratar de suavizar el "feo" al señalar que a cambio de no ir al encuentro multilateral en San Francisco, invitaba al presidente Biden a viajar a México.

"... nos daría mucho gusto que (Biden) nos visitara. Lo invité a ver, por ejemplo, la instalación que estamos haciendo de manera conjunta, una empresa, Fortress, que se dedica a construir plantas de licuefacción. Se está haciendo una planta muy grande en Altamira, va a ser la más importante para exportar gas a Europa, y se está haciendo en sociedad con la Comisión Federal de Electricidad. Y a eso lo estoy invitando al presidente Biden, a que visitemos esa plataforma y al mismo tiempo es una planta de licuefacción en la costa del golfo".

Un pequeño problema: la CFE es dirigida por Manuel Bartlett, al que agencias policiales estadounidenses consideran vinculado con el asesinato del agente antinarcóticos Enrique "Kiki" Camarena en Gadaajara, en 1985.

El Presidente se equivocó. Ojalá reconsidere.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE

