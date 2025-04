Revelan ÚLTIMO MENSAJE que escribió Sara Millerey en su diario antes de su asesinato: "te pido que no suceda"

Autoridades de Colombia continúan investigando el homicidio de Sara Millerey González, una mujer trans que fue asesinada el pasado viernes 4 de abril del presente año. El caso se ha vuelto viral en varios países de América Latina debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de la víctima, ya que presentaba fracturas en las cuatro extremidades. Ahora, a casi una semana de los hechos, se ha revelado el diario de la mujer, el cual contenía escrito un mensaje.

Fue la madre de Sara quien, ante medios de comunicación, compartió algunos de los mensajes que su hija escribió previo a su asesinato. La mujer, identificada como Sandra, destacó que su hija tenía constantes temores, los cuales se quedaron plasmados en su libreta. En este sentido, la mujer leyó uno de los mensajes que escribió Sara días antes de su homicidio: "sabes que he pasado muchos miedos y acechos, los cuales no quisiera que se cumplieran, por favor. Te pido que no sucedan”, leyó Sandra para un canal de noticias.

Sandra también detalló que su hija Sara no solía contarle sobre los miedos que tenía al salir a la calle, esto con la intención de no preocuparla. No obstante, confirmó que su hija vivía con constante temor por su identidad de género. Ahora, Sandra ha hecho un llamado a las autoridades para que el caso de Sara no quede impune, pues la mujer fue torturada a golpes y posteriormente arrojada a una quebrada, donde agonizó antes de morir en el hospital.

Madre de Sara asegura que su hija vivía con miedo

La madre de la mujer aseguró que vivía con miedo. FB / Sara Millerey.

“No me decía cosas más allá por no preocuparme, pero de igual manera pasó esto tan atroz y vil (…) Ella era una persona que no le hacía mal a nadie”, contó Sandra Mileno Borja al hablar sobre los constantes miedos que enfrentaba su hija Sara. Sandra agregó que en otro de los escritos de Sara encontró el siguiente mensaje, el cual sería una evidencia de los malos tratos que recibía: "tráeme consuelo, báñame de luz, cura mi cuerpo, cura mi corazón, cura mi alma”.

Medios locales han explicado que Sara fue golpeada por un grupo de personas, quienes le fracturaron piernas y brazos. Ya con las extremidades lesionadas, sus agresores la arrojaron a una quebrada en la comunidad de Bello, Antioquia. Ahí, algunos pobladores la grabaron mientras luchaba por salir con vida; los testigos, quienes no la auxiliaron, se dedicaron a grabar los minutos de agonía de la mujer, hasta que equipos médicos acudieron en su rescate.

Buscan a agresores de Sara

Nazis asesinaron a Sara. Hoy hay una deuda que @PoliciaColombia y @FiscaliaCol tienen con la vida, con la democracia en Bello.



Los asesinos de Sara deben caer. La alcaldía de Bello y la gobernación de Antioquia deben colaborar en poner dinero para pagar informes sobre los… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 10, 2025

Pese a que Sara fue trasladada a un hospital local, la mujer murió el sábado 5 de abril como consecuencia de las heridas que presentaba. Hasta ahora, no hay personas detenidas en relación con estos hechos violentos, pero el crimen ha sido repudiado por autoridades locales, estatales y federales; actualmente hay una recompensa para quien ofrezca información sobre el paradero de las personas que agredieron a la mujer.

Tras el homicidio de Sara, el presidente de Colombia, Gustavo Petro se pronunció en redes sociales, calificando a los agresores de la víctima como "nazis": "me critican que hable de nazismo. Sé perfectamente que el fascismo es la eliminación violenta de las diferencias del ser humano: políticas, religiosas, étnicas, de libertad sexual. Esto que pasó en Bello se llama fascismo, porque hay nazis en Colombia”, señaló el mandatario en redes sociales.