Hospitalizan al comediante El Cris Meza, FOTO genera preocupación: "estar muerto en vida"

Cris Meza causó preocupación entre sus fans tras compartir una foto donde donde aparece en un hospital. En la publicación decidió taparse el rostro con un emoji, pero se deja ver que está internado y que le ocurrió algo en la garganta, ya que cuenta con un parche en la parte delantera del cuello. Tras ver esta postal, sus se mostraron preocupados tras ver dicha escena.

El mensaje de la publicación del comediante hizo que sus fans se preocuparan todavía más ya que, sin informar qué fue lo que le ocurrió, dejó palabras y frases que llaman mucho la atención de sus seguidores. Cris expresó que lo peor que le puede pasar al ser humano es estar muerto en vida o vivir en un tipo de agonía.

Sin dejar claro que es lo que tiene, Meza habría expresado que algo apareció en su cuerpo y que todavía no se sabe si podría ser maligno, por lo que se podría estar hablando de cáncer en la garganta. A pesar del momento que está viviendo, Cris confirmó su fe en Dios. Gracias a él sintió consuelo después de su agonía. El comediante dejó claro que no se trataba de la pastilla que le dio el doctor, sino que fue el consuelo y la mano de Dios en todo momento.

"Saber que de repente aparece algo dentro de tu cuerpo y podría ser maligno es un sufrimiento que solo Dios sabe por que exista. Estar muerto en vida o estás como con un tipo de agonía es lo pero hermano !! Dios nos libre y no quisiera volver a pasar esa copa. Yo no entiendo a la gente que critica a la gente de FE por tenerla en Dios… en cada momento que pase Dios me brindaba su consuelo después de pasar mi agonía, de verdad sentía un consuelo dentro de mi el cual ni una pastilla ni un doctor me lo daba, es claro que era el consuelo y mano de DIOS", escribió en la publicación.