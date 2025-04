Sheinbaum celebra fallo del Tribunal Electoral para promover participación en la elección judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avalara que la Presidencia, legisladores, gobernadores y servidores públicos promuevan la participación de la elección del Poder Judicial, “Ya podemos hablar”, indicó.

La titular del Ejecutivo Federal recordó que el próximo 1 de junio “hay que ir a votar” para elegir a los jueces, magistrados y ministros del país. Además, instruyó a que la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informe sobre el tema este viernes.

“Vamos a volver a pasar el spot que nuevamente permitió el tribunal que pudiera pasar en televisión y en redes sociales, invitando participar”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Señaló que se elegirán jueces, magistrados y ministros. Foto: Freepik

Sheinbaum aclara qué sí se puede hacer

La presidenta Sheinbaum Pardo explicó que lo que sí se puede hacer es promover la participación ciudadana en el proceso electoral del Poder Judicial, pero no favorecer a ninguno de los candidatos.

“Lo que sí se puede hacer es utilizar en los tiempos del Gobierno Federal para promover la participación no podemos invitar a votar por uno o por otro, sino promover el 1 de junio. Lo que no podemos es destinar recursos públicos adicionales para la promoción sino sencillamente pues que la presidenta pueda hablar de eso en la mañanera o algún servidor público puede hablar de ello pero no podemos destinar recursos públicos adicionales que no sea el tiempo oficial que tenemos en la televisión para su promoción”, añadió.