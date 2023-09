Tiró México la agenda migratoria

I.- El alcalde de Oaxaca enfrenta un levantamiento de pobladores de la capital que protestan a grito abierto por la presencia, ellos dicen la invasión, de migrantes, a los que señalan de convertir en baño público la colonia y de ser un foco de riesgo sanitario. Francisco Martínez Neri tiene que salir a escondidas de la presidencia municipal para evadir la protesta.

II.- ¡Es inédito! Ferromex de Grupo México suspende actividades de trenes de carga para proteger a migrantes frente al notable incremento de personas sin papeles concentradas en diversas regiones del país y el severo riesgo que representa para la integridad de ellas la utilización de trenes de carga para transporte. Se quedaron sin circular desde ayer 600 trenes, equivalentes a la capacidad de mil 800 camiones, en Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato y Chihuahua. “Es la primera vez que hay, en tan poco tiempo, este volumen de personas intentando subir a los carrotanques y en las góndolas, es una situación inédita”, dicen los de Grupo México. El sector económico no tarda en revelar el monto de las pérdidas por hora de inmovilidad para llevar y traer las mercancías a diferentes partes del país.

III.- Una estampida de migrantes en Chiapas, personas de raza negra, la mayoría, ingresa a la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula. Según albergues, en la entidad hay 250 mil migrantes atorados en esa cabecera municipal porque demandan una regularización temporal en lo que buscan llegar a EU, aunque sea imposible su acceso.

IV.- En la CDMX vemos a los migrantes deambulando y mendigando en el Bosque de Tláhuac, en la Central Camionera del Norte, en avenida Tlalpan o Viaducto, en la Central de Abastos.

Todo lo anterior en las últimas horas. El problema está a nuestra vista, al alcance de todos en las diferentes regiones del país, pero la crisis migratoria nos rebasó. Normalizamos el ingreso de personas indocumentadas. La principal autoridad que es la Secretaría de Gobernación le avienta la papa caliente al INM, cuyo titular, Francisco Garduño, se esconde con un expediente abierto en su contra por la muerte de 40 migrantes en la central migratoria de Ciudad Juárez. Las comisiones de Migración y Fronteras de la Cámara de Diputados y del Senado andan en otros asuntos y no agendan la discusión del problema. La CNDH, medios y académicos soltamos el tema porque fuimos nosotros los que normalizamos la crisis.

No es una cuestión propia de México, ni exclusiva del gobierno de López Obrador, pero estamos en una “carrera contra el tiempo” por la supervivencia y no la queremos atender. Urge que todos, también la comunidad internacional, asuma el grave problema que representan los éxodos migratorios. No tardamos mucho en ver otras consecuencias.

•••

UPPERCUT: Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, anda preocupado por definir la fecha en que la Cámara alta recibirá a RBD por los casi 20 años de carrera musical y 15 millones de discos vendidos. Esas son prioridades.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ