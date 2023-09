Contra los atropellos a la Constitución

Esta semana se inició el primer periodo de sesiones ordinario del tercer año de ejercicio de la actual Cámara de Diputados en México, lo cual es un momento crucial en el calendario legislativo y tiene una importancia significativa ahora que estamos en la víspera del inicio formal de la campaña presidencial.

Uno de los aspectos más críticos de este período, es la necesidad de avanzar en la agenda legislativa pendiente y cumplir con las responsabilidades del Congreso, a pesar de la presión política que representa el inicio de la campaña presidencial. En este contexto, es esencial que los legisladores actúen con responsabilidad y compromiso hacia la ciudadanía, recordando que su principal deber es legislar en beneficio del país y sus habitantes.

Así advierto que hay dos asuntos importantes que tendrán que ser combatidos, el primero son los atropellos a la Constitución que se han convertido en una constante de parte de las bancadas del oficialismo, que sin pizca de autocrítica le han dado trámite inconstitucional a caprichos y excesos provenientes desde la cúspide del poder a la que obedecen sin reservas. Es de sobra conocido que se han interpuesto acciones de inconstitucionalidad con respecto a diversas leyes; y que derivado de ello, la Suprema Corte de Justicia ha actuado para anularlas, debido a que no se ha cumplido con los procedimientos previstos legalmente.

Ante la inevitable derrota que tendrán, el oficialismo puede radicalizarse más y atreverse a la realización de otras tantas maniobras ilegales más en el proceso legislativo. También existirá la posibilidad de la parálisis legislativa como un riesgo real en este momento, Morena y sus aliados pueden verse tentados a evitar posturas controvertidas que puedan afectar sus posibilidades electorales.

Sin embargo, es fundamental recordar que la separación de poderes es un principio fundamental en la democracia mexicana. El Congreso no debe subordinar sus funciones al proceso electoral, sino que debe seguir trabajando en la aprobación de leyes y reformas que sean necesarias para el desarrollo del país.

Los partidos políticos deben estar dispuestos a negociar y llegar a acuerdos para avanzar en la agenda legislativa. La búsqueda de consensos es esencial para evitar bloqueos y parálisis. Es importante identificar y priorizar los temas más relevantes y urgentes para abordar durante este periodo. Esto permite concentrar los esfuerzos en cuestiones clave y evitar la dispersión de recursos y energía.

No importa que haya efervescencia en el clima político nacional, los diputados federales no podemos renunciar a que los temas legislativos avancen por su propia importancia y no ponerlos en la congeladora por cálculos políticos y siempre es esencial involucrar a la sociedad civil y a expertos en la discusión y elaboración de leyes. La participación ciudadana fortalece la legitimidad de las decisiones legislativas.

POR LORENA PIÑÓN RIVERA

DIPUTADA FEDERAL

X: @lorenapignon_

MAAZ