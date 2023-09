El combate a la escasez de agua en la CDMX

Nuestro planeta no es el mismo que hace dos décadas, los cambios tan vertiginosos, el avance de la ciencia y la tecnología, la globalización y el crecimiento demográfico, lo han transformado, algunas veces de forma positiva, otras tantas han provocado la afectación a ciclos vitales para la vida y para la existencia humana, un caso específico es el del ciclo hidrológico.

El agua es un recurso finito, del total existente, solamente el 2.5% es dulce; es decir, susceptible para consumo humano y de ésta tan sólo el 0.3% es de fácil acceso porque se localiza en nuestros ríos y lagos, Su poca disponibilidad exige a las personas tomadoras de decisiones acciones concretas y urgentes para enfrentar el hecho de que, aunque indispensable para la vida como la conocemos, el agua escasea cada día más.

La Ciudad de México, no es la excepción, su rápida urbanización y la sobreexplotación de los mantos acuíferos nos colocan en una situación de alta vulnerabilidad para el presente y el futuro, esto aunado a que el consumo de agua promedio es de 320 litros al día por habitante muy superior al promedio que ofrecen ciudades en países como Alemania o Francia que es de 150 litros.

El futuro del agua está en riesgo y con él nuestra existencia, por ello, es indispensable combatir la escasez desde un enfoque amplio con altura de miras, que nos permita conocer y tomar en cuenta el consumo real de agua en la ciudad, sobre todo, aquel relacionado con la producción de bienes y servicios, y de este modo tomar las mejores decisiones posibles para las generaciones actuales y las venideras en el manejo del recurso hídrico.

Es por ello, que como Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México presenté una iniciativa de reforma para adicionar el indicador de huella hídrica e incentivar la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios al texto de nuestra Constitución.

Esta reforma será fundamental para nuestra capital, coadyuvará a proteger nuestro entorno y a construir un futuro sostenible con seguridad hídrica, es decir, que podamos disponer de agua suficiente y de calidad para todas y todos los habitantes, un clima de paz y estabilidad política y social.

Para avanzar hacia un destino sustentable debemos mostrar voluntad política y social, abordar el desafío de la poca disponibilidad del agua requerirá una gestión integral, inversiones en infraestructura y una mayor conciencia y participación ciudadana en la conservación y el uso responsable del agua.

Quienes habitamos la Ciudad de México sabemos que el agua no alcanza, en varias de nuestras alcaldías y en muchas colonias, barrios y pueblos no hay desde hace tiempo, muchas veces, tener agua sólo es posible con el acarreo de esta, no podemos dejar que las pipas de agua sean una estrategia o la única alternativa para la ciudadanía. Debemos garantizar el abastecimiento de agua a las y los habitantes de nuestra Ciudad.

Hay que cambiar el paradigma que nos permita tomar acciones para hacer más con menos recursos. Actuar con responsabilidad para construir una gobernanza del agua, reconociendo que la crisis que rodea a este vital líquido va más allá de su disponibilidad, porque a pesar de ser finito el recurso puede ser suficiente, si tomamos, las decisiones necesarias.

Estamos a tiempo de garantizar el líquido vital a toda la ciudadanía. Para pensar en el futuro, hay que actuar en el presente, es tiempo de llevar a la Constitución el indicador de huella hídrica y los sistemas de captación de agua pluvial, de ir hacia donde se dirigen las principales ciudades del mundo , hacia alcanzar una seguridad hídrica y la correcta gobernanza del agua.

POR TANIA LARIOS

SECRETARIA GENERAL DEL PRI CDMX Y DIPUTADA LOCAL

@TANIALARIOSMX

PAL