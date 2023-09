¿Qué sigue?

La recuperación de categoría en seguridad aérea, después de 28 meses, es una buena noticia para las líneas aéreas nacionales, Viva Aerobus, de Juan Carlos Zuazua, Aeroméxico, con Andrés Conesa al frente, y Volaris, al mando de Enrique Beltranena, pero como lo han señalado varios expertos, sobre todo para los usuarios, a lo largo de estos más de dos años la falta de más frecuencias a destinos, la imposibilidad de abrir nuevas rutas y operar códigos compartidos entre aerolíneas ocasionó un retroceso en la participación de mercado y encareció los precios.

Fue calificado como el freno más importante para que México aprovechara las oportunidades del acuerdo bilateral de transporte aéreo entre ambos países. No olvidemos que siete de cada 10 vuelos internacionales son sólo con Estados Unidos. Es uno de los tres mercados transfronterizos más importantes del mundo por el volumen de pasajeros.

Quienes pronostican que la recuperación de categoría provocará un efecto inmediato en el aumento de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que comanda el general brigadier, Isidoro Pastor, son demasiado optimistas.

Y es que la demanda de pasajeros elige libre y voluntariamente cual es la mejor opción para volar y lo que hemos visto también en estos años es que otros aeropuertos que no tienen restricciones de slots o que la experiencia del pasajero es mejor, como Cancún, Guadalajara, Tijuana o Monterrey, comenzaran a posicionarse como hubs.

Ojalá que en las propuestas de los candidatos a la siguiente elección presidencial y también los legisladores de todos los partidos políticos tomen en serio al sector aéreo y no le quiten recursos a la Agencia Federal de Aviación Civil, ni a los aeropuertos para que esto no sea en detrimento de los usuarios.

UNA NUEVA ERA

La semana pasada conocimos que la nueva era de Johnson & Johnson se centrará en la innovación en salud, este nuevo capítulo se abre en la historia de la empresa que ha sido sinónimo de cuidado de la salud durante más de un siglo. Ahora, la compañía da un paso hacia el futuro al transformarse en una firma global de cuidado de la salud con una identidad visual renovada. Esta transformación no sólo refleja su compromiso con la innovación en el cuidado de la salud, sino también su pasión por mejorar la salud en todo el mundo. Joaquín Duato, Chairman of the Board and Chief Executive Officer, subrayó la importancia de la nueva etapa enfocada en soluciones de Innovative Medicine y MedTech. Esta visión les permite innovar en todo el espectro del cuidado de la salud como nadie más y esto se traducirá en terapias más inteligentes y personalizadas que cambiarán la forma en que se aborda la atención médica. En el futuro el segmento farmacéutico Janssen, se convertirá en Johnson & Johnson Innovative Medicine, mientras que el segmento de tecnología médica continuará como Johnson & Johnson MedTech.

POR JAIME NÚÑEZ

JAIME_NP@YAHOO.COM

@JANUPI

PAL