El ¡cállese! demoledor

La cronología de estos hechos no puede ser más grotesca. Por donde quiera uno mirarlo. Un recurso de propaganda y búsqueda de notoriedad fallido por todas partes.

En el ánimo de congraciarse con el partido y el jefe del movimiento, Víctor Romo, exdelegado de Miguel Hidalgo, hizo un feble descubrimiento: el fraccionamiento donde vive Xóchitl Gálvez, en la clasemediera y aspiracionista colonia Reforma Social, tiene incompleta la documentación habitacional, cosa de la cual tampoco supo (además) cuando ejercía el cargo.

Solícito y diligente, queriendo ofrecerle a Morena las herramientas para golpear, frenar y demoler a Gálvez —quien ha ido creciendo en conocimiento público como coordinadora del Frente Amplio por México—, tuvo la más estúpida de las ideas: exigirle al alcalde (panista) Mauricio Tabe, la clausura y demolición del inmueble.

La maniobra tendría dos filos: si Tabe no actuaba, entonces a él lo podría acusar de encubrimiento, complicidad, sociedad criminal, corrupción inmobiliaria (otro cártel) y todo cuanto se quisiera. Dos pájaros; un tiro.

Así el panismo corrupto, clasista y racista, quedaría al descubierto y él sería reconocido y premiado como cumplido apóstol de la Cuarta Transformación, defensor de la doctrina, soldado de la militancia, para ser premiado en la hora del reparto de cualquier cosa.

Pero sus insalvables limitaciones no le permitieron advertir los alcances de tan descabellada exigencia demoledora: iba a crear una mártir. Y eso actuaría en sentido inversamente proporcional al daño anhelado.

Pero la cosa no se detuvo ahí. Más allá de la idea personal, el recurso de política con bulldozer se extendió hasta Morena. Invitados al linchamiento, los falsos custodios de la pureza emitieron un comunicado:

“(AN). - En un comunicado, Morena afirma que la verificación puede derivar en una demolición de la obra:

“…Se debe sancionar al Director Responsable de Obra (DRO) y, administrativamente, se debe revocar la manifestación de construcción y solicitar la custodia de folios reales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.

“Mauricio Tabe no puede pasar por alto esta situación; la ley se debe aplicar sin distingos…”.

Y así, halagados por su descubrimiento, encontraron

otra rama de su cizañoso arbusto: el conflicto de interés. La casa del moche.

Creyeron encontrar la piedra filosofal de la batalla política, pero todo se les vino abajo por el camino menos esperado: su propio caudillo les cerró los hociquitos.

—“…están hablando de la destrucción de la casa que se construyó, supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante del movimiento. No, no, no, ni quemar libros, ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada…”.

Sopas. A sobarse.

POR RAFAEL CARDONA

COLABORADOR

@CARDONARAFAEL

MAAZ