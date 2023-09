Esfuerzos mal ejecutados para el Clásico

El ejercicio de hacer una zona mixta previa al Clásico siempre resultará atractivo para los medios de comunicación, pero, sobre todo, para los aficionados que quieren saber de sus equipos y de sus jugadores antes de uno de los juegos más importantes del torneo, aunque a veces el espectáculo en la cancha deje mucho que desear.

Claro que hay muchas cosas que arreglar entorno al juego entre el América y el Guadalajara como el caso de la reventa. Es increíble que siga dándose el fenómeno de la reventa, y que en plenas narices de los policías, estos personajes quieran apoderarse de las taquillas del Estadio Azteca, y no solamente lo quieran sino que lo logran, gracias a las relaciones que llegan a tener con los mandos medios y algunos operadores del inmueble.

Y eso de la reventa se volverá a observar en pleno el sábado antes del juego, también ante las narices de las autoridades que detendrán a algunas personas como para hacer que trabajan, pero sin realmente hacer lo que deben para evitarla desde el origen, es decir, desde la adquisición del boletaje.

Pero ese es problema de las directivas de los equipos, en este caso de la gente del Estadio Azteca, y de las autoridades, pero lo que sí pueden mejorar es la ejecución de la idea que ha surgido desde hace tiempo de hacer una zona mixta en conjunto, América y Chivas, de cara al juego.

En esta ocasión ha coincidido, cómo en alguna otra, los Clásicos en la Liga MX y la Liga MX Femenil. El primero se juega el sábado y el segundo el domingo. Es una cartelera interesante, pero de la que se desprendió la gran equivocación en la ejecución.

A quien se le haya ocurrido hacer la zona mixta del Clásico varonil y femenil cometió un terrible error, un error que hace que haya una diferenciación para los protagonistas de las entrevistas, y que se pudo haber evitado dándole a cada uno su día o su espacio. Hubiera sido mejor que a los jugadores del Clásico de la Liga MX los pusieran en un día y horario específico; y a las protagonistas del Clásico de la Liga MX Femenil en el suyo, pero no juntos.

Porque tengan en cuenta está imagen en la zona mixta: El América mandó a la misma mesa de entrevistas a la defensora Karen Luna y al delantero Julián Quiñones. Por una cuestión de lógica y no de género ni mucho menos, la mayor cantidad de preguntas serían para el atacante, sobre todo, tomando en cuenta todo lo que se ha dicho de su persona por la Selección Nacional y por sus goles ante Chivas.

Claro que hubo preguntas para Karen, pero seguro también hubo incomodidad de ambas partes, ya que hubo espacios en los que no le preguntaban a uno o al otro, lo que se podría evitar dándome a cada uno su espacio. Eso, sin duda, resultaría en mayor respeto para cada uno de los partidos, para cada uno de los Clásicos.

Porque lo que hicieron no tiene nada que ver con la igualdad, si buscan mostrar igualdad, no habría nada mejor que respetar el espacio de cada uno de los partidos entre América y Chivas. Si buscan igualdad, que piensen en equiparar salarios y condiciones, no en meter a todos en un mismo cuarto para una zona mixta en la que hubo mucha incomodidad.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ