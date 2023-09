La frustrante realidad mexicana: ¿un camino al infierno?

En México vemos y escuchamos lo que nos conviene y todo bien, hasta que la realidad nos supera y como Yuri, detrás de mi ventana … vemos pasar el destino disfrazado de asesino … burlándose a carcajadas … de esta ingrata forma de no aprovechar las oportunidades.

El #Blindspot de la semana está en lo que en este espacio llevamos meses insistiendo y esta semana Bloomberg dice contundente: “Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992, el país no había disfrutado tanto del atractivo para inversionistas que tiene hoy. Sin embargo, ese precedente es un recordatorio de que México tiene un historial de desaprovechar oportunidades doradas.”

Tres temas valen la pena observar. Primero, los medios en México retomaron parcialmente el análisis publicando solo la “parte positiva”, dejando de lado los riesgos porque los confundimos con aves de mal agüero y no como una forma de evitarlos. Nos quedaremos así hasta haya algo que criticar en pasado y no prevenir a futuro: puntos ciegos.

Además, con la plataforma Meltwater revisamos si el tema había sido retomado por la “voz del pueblo” a través de redes sociales entre la fecha de publicación de la nota y ayer al mediodía. Sorprende que solamente se reportan 11 menciones de “Bloomberg” en México, al menos tres relacionadas con otros tópicos como la fortaleza del peso y la capacidad limitada de energía. Todos temas sobre los cuales hay que poner urgente solución, pero parece que no suficiente interés.

Segundo, por fin Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial puso sobre la mesa la urgencia de una agenda público-privada para aprovechar el nearshoring. En Blindspot publicamos una columna el 24 de agosto en el que insistíamos en la necesidad de esta estrategia y agregamos: “No hay ProMéxico gubernamental, pero #NearMéxico empresarial tampoco”.

No es secreto que el Gobierno de México ha delegado en los gobiernos de los estados y en la iniciativa privada la tarea de la promoción de inversiones, por lo que está claro que, desde la IP y organismos empresariales, en lo que hay que concentrarse es en que no sean traba electoral, regulatoria, operativa o discursiva. En resumen, que no nos tropecemos con los Crocs de la secretaria Buenrostro.

Tercero, que los números de inversión, estabilidad macroeconómica y tipo de cambio no sean malos para unos y buenos para otros, no quiere decir que no puedan ser mejores. El sector empresarial debería empezar por señalar la meta realista y sumar qué se necesita para lograrla, así como la merma por no proveer, por ejemplo, energías limpias. No hacerlo es hablar en lenguaje esotérico.

Para lograrlo, deberían de instaurar un ranking de potencialidad de atracción de inversiones por relocalización en el que reporten cómo vamos respecto a la meta deseada y qué factores están evitando o impulsando que la vayamos alcanzando.

De esta forma le ponemos objetividad al reto que representa la relocalización, enfatizar lo que estamos haciendo bien, aprender de los errores y seguir sumando a quitarle a la política el poder de robarnos ser una economía sólida y con sentido de futuro.

#BlindspotElectoral Por el lado de los Republicanos y las primarias, De Santis, aunque aún lejos, va ganando terreno, mientras Donald Trump se mantiene a pesar de los problemas legales (Fox News). ¿Por qué no le ha afectado esto al expresidente? Porque 51% considera que hizo algo mal, pero no seriamente malo. Atentos que Biden – Trump van prácticamente empatados (CNN). Esto tiene implicaciones para México.

POR OSCAR SANDOVAL-SAENZ

PAL