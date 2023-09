Futbol femenil: Espejo social

El caso del beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso se convirtió de un segundo a otro en el movimiento #MeToo dentro del deporte.

En ocasiones pasadas hemos visto cómo a partir de una voz que es escuchada se destapan cientos de acosos y agresiones sexuales dentro del ámbito laboral. El famoso movimiento #MeToo empezó detrás de los camerinos de Hollywood cuando la actriz, Alyssa Milano, denunció al productor, Harvey Weinstein. Por otro lado, en 2015 las gimnastas del equipo olímpico estadounidense acusaron al doctor, Larry Nassar, por agredirles sexualmente desde que eran menores de edad. Ambos hombres fueron condenados.

Aunque existen algunas diferencias en los cargos que Luis Rubiales enfrenta, lo que la situación ha destapado es la urgencia de generar cambios en las estructuras del fútbol y la cultura del consentimiento.

Hay quienes han comentado que un beso en la boca no puede ser considerado violencia. Seguramente Rubiales no pensó en que el acto le traería consecuencias graves, aunque violentara la dignidad de Hermoso, y eso es lo que evidencia el peligro. Si él no dudó en hacerlo y luego esconder la verdad cuando todas las cámaras le estaban apuntando, ¿qué pasa en los lugares donde no hay reflectores?

Así mismo, es importante hacer énfasis en que esto sucedió dentro de un ambiente laboral, por lo que no sólo se considera violencia sexual, sino también un abuso de poder, ejercido por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol a una jugadora de la selección.

María del Prado Escoda, coordinadora de la Comisión de Violencia de Género de Juezas y Jueces por la Democracia en España, aclaró que se consideran agresión sexual las acciones de contenido sexual que se hagan sin consentimiento de la otra persona empleando, entre otros factores, abuso de una situación de superioridad.

Hay quienes consideran que la situación se ha hecho más grande de lo que en realidad fue. Le echan la culpa a la cultura de la cancelación, término que se ha convertido en un debate.

Por un lado, es cierto que ha funcionado como una herramienta para adquirir justicia social y afrontar el desequilibrio de poder, pero es importante aclarar que aunque puede servir para dar voz, no es suficiente para arreglar los problemas de raíz. Hay que buscar la manera de sanar las fracturas estructurales para no tener que denunciarlas eternamente.

Hoy Rubiales está suspendido provisionalmente por la FIFA, despojado de sueldo y otros beneficios por la Real Federación Española de Futbol. La futbolista Jennifer Hermoso, ya presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Entre un mundo que se resiste a desaparecer y soltar las riendas del poder que oprimen, nace otro que se solidariza frente a quienes levantan la voz cuando su dignidad es violentada. La selección española no sólo ganó la final del mundial, también abrió un debate para las miles de mujeres que son silenciadas cuando buscan justicia dentro de su propio ámbito laboral. Las canchas deportivas fungen muchas veces como espejos. Lo que cambia dentro, empieza a cambiar afuera.

Por María Milo

BLOG: www.mariamilo.mx

IG: @mariaamilo

MAAZ