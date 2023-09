La nueva dirigencia de Morena

Le pregunté ayer a Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de la Red #EsClaudia, si él será el próximo presidente de Morena en sustitución de Mario Delgado; sin rechazar la posibilidad contestó que no ha hablado de este tema con el partido o con Claudia Sheinbaum Pardo.

Por ahora tiene como prioridad fortalecer la operación entre las bases para que todas las dirigencias locales y los militantes se junten en una sola visión de unidad.

"La doctora es nuestra nueva líder. Ella es la dirigente de nuestro movimiento, ella tomará las decisiones", dijo.

Va a preparar Ramírez Cuellar la ruta siguiente de la defensora de la 4T con los comités a partir del próximo 17 de septiembre para escuchar a las personas y sectores de las 32 entidades de la República. ¿Qué nos dice el trabajo del exlíder del Barzón? Pues que es #EsRamírez, no Adán Augusto el próximo presidente de Morena. Sucederá a quién lo sucedió.

****

Aguas con Abelina López, alcaldesa de Morena en Acapulco, la que cree que parte de la inseguridad y los males del Puerto se deben a los excesos de calor. Ella anda jugando con fuego y quién sabe hasta dónde le dé no quemarse, pues ayer que fue el consejo de Morena para darle a Sheinbaum el nombramiento formal de Coordinadora de los Comités de Defensa de López, los más de 50 consejeros nacionales de Ebrard no acudieron al reconocimiento de quién recibió el bastón de mando presidencial y mientras eso ocurría en el centro del país, el ex canciller aprovechó a lo lindo el acto del segundo informe de gobierno de Abelina López para mostrarse y jugar con su ruptura en Morena.

La alcaldesa de Acapulco fue una de las principales promotoras de su aspiración presidencial y en terruño acapulqueño lanzó Ebrard de nueva cuenta pleito con su partido, con Sheinbaum y AMLO.

-¿Qué va a pasar?, le preguntaron. “Mañana se sabrá”, acotó Marcelo.

Ebrard apareció acompañado de la munícipe morenista en la calle Andrés de Urdaneta en el centro del puerto, donde lo esperaban políticos, diputados y otros alcaldes que apoyaron y promovieron sus aspiraciones. O sea quisieron mandar mensajes de que tienen músculo. A ver hasta dónde les alcanza.

****

La unión aparente que muestran PRI-PAN y PRD aglutinados en el Frente Amplio por México, vamos a ver hasta dónde resiste y si se ve reflejada cuando tengan que compartir responsabilidades de a de verás al tener que entregar recursos para apoyar la candidatura de Xóchit Gálvez.

En el PRI, después de la visita de la panista a la sede de Insurgentes Norte, donde algunos la ovacionaron como en su momento lo hicieron con lideresas como Dulce María Sauri o Beatriz Paredes -quien fue la gran ausente-, se dice que Alito Moreno no va a dar el dinero necesario empezando porque el Revolucionario Institucional adeuda 100 millones de pesos debido a sanciones impuestas por el INE. Gálvez tuvo las puertas abiertas de su odiado PRI, al que usó de piñata, pronto sabemos si estará abierta la chequera del partido y de Alito.

*****

Uppercut: A unos días de haber renunciado la titular de la Comisión Nacional de Búsquedas al frente del organismo, el grupo de madres buscadoras fue atacada cuando solo quieren paz y a sus hijos desaparecidos

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL