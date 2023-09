Encinas, al banquillo

LA NOVEDAD ES que un Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito con residencia en Toluca, Estado de México, resolvió por unanimidad modificar la resolución de la Jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, Raquel Ivette Duarte Cedillo.

El Tribunal no admitió como pruebas las testimoniales a cargo del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Tampoco las del ex titular de la Unidad Especial en Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (UEILCA), Omar Gómez Trejo.

Asimismo, las que deberán rendir los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), probanzas ofrecidas por el General José Rodríguez Pérez y otros tres miembros de las Fuerzas Armadas dentro de la causa penal 15/2022.

Ahora, al subsecretario Encinas y a otros se le cierran los caminos y estarán obligados a comparecer y rendir su testimonio sobre las supuestas acusaciones contra los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, y deberán sostener su falsa teoría conspirativa frente a los cuestionamientos de la defensa de los militares.

La inocencia de los militares involucrados en el caso Ayotzinapa cada vez toma más y más fuerza y el efecto corruptor del cual

Encinas se ha beneficiado, ahora le jugará en contra y quedará evidenciado.

Veremos si al hoy el subsecretario Encinas no le pasa lo mismo que a Jesús Murillo Karam, quien terminó encarcelado por, supuestamente, enturbiar el caso con la famosa “verdad histórica”.

HAY QUIENES DICEN que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, está en lo correcto con esa estrategia belicosa ante el inquilino de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, como contrapeso a un Poder Ejecutivo asfixiante. Pero lo mismo pensó Lorenzo Córdova cuando presidía el Instituto Nacional Electoral: al final, perdió la batalla presupuestal y la narrativa mediática. Piña está siendo mal asesorada. Su desaire a la Cámara de Diputados, al negarse a asistir a los foros abiertos sobre la Reforma Judicial, optando por mandar en su representación al ministro Javier Laynez, con todo y que el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier, fue a invitarla personalmente a la Corte y ofreció todo tipo de garantías. La férrea postura de Piña está poniendo en juego el futuro de miles de jueces, de sus familias y, sobre todo, de la justicia federal en México. Los diputados no sólo no autorizarán elevar el presupuesto del Poder Judicial de 79 mil 500 a 84 mil 600 millones de pesos, sino que la Corte será objeto de un tijerazo que podría llegar a los 15 mil millones de pesos. Para muchos de los asistentes, el lunes, a la inédita ceremonia solemne con los plenos del Alto Tribunal, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sorprendió que después de un mensaje de cuidado presupuestal, se ofreciera vino y bocadillos en el, ante pleno y comedor de ministros, para todos sus invitados. No se trató de la mejor señal, lo que preocupó aún más a los invitados. Esta semana la ministra estará en Colombia, con lo que parece tratar de evadir la realidad nacional que enfrenta, pero en los juzgados de este país crece el nerviosismo ante este tipo de acciones que no parecen estar consensuadas ni al interior.

NO ES QUE Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano hayan bajado a la mala a Beatriz Paredes y quitado a la sociedad el derecho de haber votado libremente el próximo domingo. La razón de concluir anticipadamente el proceso de selección de la candidata presidencial del Frente Amplio, fue que la jornada de pasado mañana podía haber acabado mal para el PRI, con una paliza de Xóchitl Gálvez, lo que pudo haber menguado la posición negociadora de su líder Alito para lo que viene. Además, los dirigentes del PRI, PAN y PRD detectaron la infiltración de morenistas y hordas porriles del obradorato que ya se estaban organizando para reventar el proceso, lo que afectaba principalmente a Xóchitl. Se alistaban, sobre todo, en la CDMX, donde gobierna Martí Batres, grupos de choque aprovechando las dificultades técnicas del padrón y la logística de instalación de las casillas.

TRAS DE QUE XÓCHITL GÁLVEZ ganara a Beatriz Paredes, los que toman fuerza para integrarse a lo que será el war-room de la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México son Víctor Covarrubias, Aldo Campuzano, Carlos Mandujano y Alonso Cerdeño. El trabajo en redes sociales de Pico Love, Aldea Digital, Cuarto de Guerra y Estrategia en Línea, que dirigen respectivamente esos estrategas en marketing y publicidad política, fue muy sobresaliente. En tan sólo dos meses, Xóchitl logró posicionarse con poco más de 50% en la encuesta del Frente, pero aún el otro 50% de la población no la conoce. Ahora viene la rebatinga por querer meterle mano a ese cuarto de guerra. Alejandro Moreno, Marko Cortés, Jesús Zambrano, Claudio X. González, Santiago Creel. Todos querrán tripular la campaña. A ver si Xóchitl se deja.

EN JALISCO, A Morena ya se le complicaron las cosas. Como adelantamos, el grupo emecista del gobernador Enrique Alfaro irá en alianza con el PRI, PAN y PRD para retener el estado en la persona de Pablo Lemus, el alcalde de Guadalajara. Morena presiona grupos políticos, como la Universidad de Guadalajara, sobre cuyos principales funcionarios pesan carpetas de investigación por presuntos malos manejos de su ex rector, el fallecido Raúl Padilla. El partido que preside Mario Delgado usa a la Fiscalía General de la República para alinear a esa casa de estudios al precandidato Carlos Lomelí. Pero resulta que se le está atravesando Chema Martínez, el coordinador de la fracción morenista en el Congreso local. Itzul Barrera, la Consejera Nacional de Morena, es su principal promotora y factor del divisionismo guinda para las elecciones del 2024.

DESPUÉS DE SALIR de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Quintana Roo, señalada de cometer actos de corrupción y nepotismo, Janette Cosmes Vásquez fue nombrada en ese mismo encargo en Chiapas. Ahí, ha firmado 159 licitaciones, de las que 62 fueron adjudicaciones directas por más de 608 millones de pesos. Llama la atención las de Trituradora Soconusco, por más de 20 millones de pesos, Coyatoc Construcciones, por casi tres millones de pesos, y Operadora y Desarrolladora Nao-Oquil, por un monto similar. Todas forman parte de un consorcio que recibió el contrato para la construcción del Circuito Interior Chiapas de Corazón por 2 mil 190 millones de pesos, por el que se les pagó por anticipado 50% de la obra y resultaron ganadoras tan sólo 12 días después de la publicación del concurso.

