Barristas trogloditas evidencian la incapacidad de la LigaMX

Imágenes que parecerían de una película de terror, de un guión hecho por una maléfica y perversa mente que quisiera espantar, aterrorizar. No, no fue así, para nada es ficción, es la Liga MX y sus graves problemas de violencia que sus directivos no pueden, ni saben, encararlos.

Lo que se vivió en Monterrey, tras el partido de Rayados contra Cruz Azul del sábado es el ejemplo más sólido de que la liga mexicana está podrida, que no se trabaja en absolutamente nada para erradicar el peor de sus males, la violencia. Trogloditas identificados como barristas de La Adicción, grupo que ha superado a todas las autoridades y que se han inmiscuido en una gran cantidad de pleitos. Si gana Monterrey pegan, si empata, también pegan y si pierden, pues también a pagarle a quienes se encuentren frente a ellos.

Incontrolables, sembradores de pánico en el estadio de Rayados y como siempre, nada pasará. Autoridades de la Liga MX han mentido, desde el terrible episodio de violencia en Querétaro hace poco más de un año, se dijo de todo y nada se logró. Credencialización, Fan ID, controles estrictos, coordinación e implementación de operativos para garantizar un estadio seguro. Nada, solo mentiras, solo tratar de impresionar a los 15 dueños de la Liga MX para mantener el hueso, el dar la imagen de que se está trabajando y la realidad es que hoy no hay garantías de seguridad para acudir a un estadio de la Liga MX.

Esconder los problemas graves debajo de la alfombra es la característica de la actual dirigencia de la Liga. Hacer como si nada pasara y así se olvidará pronto. Nada más manipulador y mentiroso, conceptos que lo único que evidencian es su incapacidad para resolver gravedades.

Como no hay muertos, se da carpetazo. Una buena pregunta para los responsables de la Liga MX, ¿se atreverían a caminar en el Puente Bailarín con sus hijos?, ¿con sus nietos?, ¿con su esposa? ¿con su novia? ¿Qué pensarían cuando se viene un grupo violento frente a ustedes y los golpean solo por considerarlos fresas, como le dijo uno de los agresores al agredido que estuvo a punto de ser lanzado desde el puente? Lo que pasa es que los directivos de la Liga llegan con choferes, a palcos de lujo, abriéndoles paso, como si fueran de la nobleza, y la realidad es que no conocen ni su propia liga.

Siempre es lo mismo, agresión, se abre la investigación, intervienen las fuerzas policíacas, las fiscalías y… se olvida del tema. Y así pasará seguramente en Monterrey. La liga cobardemente sin asumir su rol, porque no fue dentro del estadio y las autoridades callando.

Son tan demagogos y mentirosos que cuando vino el problema de la barbarie en Querétaro, aseguraron que existiría, cada vez que jugará Gallos Blancos, un cerco de seguridad, cerrando a cinco kilómetros a la redonda del Corregidora, sin medir que dicho estadio está al pie de la carretera México–Querétaro, la más transitada del país. Absurdos y hasta risibles operativos, por eso los barristas se los pasan por el arco del triunfo.

Hoy Monterrey, la siguiente jornada, ¿Dónde? Siente tu liga.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ