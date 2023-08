El maravilloso arte del "Clown"

Hace unas semanas fui al Festival PAAX GNP en Xcaret, en donde la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra se presentó con diferentes músicos de varios países, y entre el talento que asistió estaba Gaby Muñoz, mejor conocida como Chula The Clown, quien presentó su show llamado “Perhaps, Perhaps... Quizás”.

Definitivamente fue de las presentaciones que más disfruté en todo el fin de semana porque me parece muy valioso hablar del maravilloso arte del Clown, porque es una poética escénica que puede detonar los sentimientos humanos más profundos.

Me parece fenomenal no sólo el personaje de Chula The Clown, sino la persona que es Gaby Muñoz, desde tener un camino muy claro, decirles a sus papás; “quiero ser payaso”, hacer y disfrutar su arte. Me gustó el show que presentó porque aborda las etiquetas a las que está sometida la mujer, en este caso juega con la idea de la espera e ilusión por encontrar al hombre perfecto, y la soledad y angustia que provoca cuando todo es, a su vez, tan imperfecto.

No se dice ni una sola palabra en este espectáculo, el idioma es universal y todo tiene que ver con gestos, ademanes, y lenguaje corporal, pero en este festival al que asistieron varios músicos de todo el mundo, lo cierto es que no se necesitaba ningún idioma más que el universal. Comenzó y todos entendimos, a muchos nos conmovió porque justo este oficio tiene la capacidad de llevarte de la risa a la melancolía o incluso hasta las lágrimas en cuestión de segundos.

Hablo de esto porque pocos shows tienen esta dualidad en donde te puedes reír, pero al mismo tiempo toca temas sensibles, de una manera simpática, pero hay mucha empatía con esa tristeza que siente el personaje. Te da risa, te da emoción, incluso lástima y en esa lástima entra uno mismo. Te conmueves del personaje, pero también de ti mismo.

En teatro se habla de “Clown” como una técnica utilizada por un actor para explorar y explotar su auténtico personaje cómico; su “Clown”, que parte de un anecdotario y experiencias reales, que se llevan a una exageración. Se navega ante distintas emociones y se reacciona exageradamente.

El Clown lleva al máximo las emociones humanas, aquellas que pueden ir de la risa al llanto y viceversa en cuestión de segundos. Jesús Jar en su libro El Clown, un navegante de las emociones, destaca que Clown es alguien que vive, siente y reacciona de todas las maneras que una persona puede registrar en cualquiera de sus fases vitales: infancia, adolescencia, madurez, vejez. Una de sus características principales es su sinceridad, que revela con facilidad sus intenciones; es espontáneo y genuino, conecta fácilmente con sus emociones y, por lo tanto, conecta con el público.

Me gustaría ver más “Clowns” en México, me gustaría que hubiera más espectáculos de este ámbito que nos hagan conectar con nuestras emociones, que nos hagan reírnos de nuestros fracasos, que nos de alegría, pero también tristeza, y lo más importante, que nos conecten con nosotros mismos. Por un mundo con un poquito más de Clown.

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

MARIMAR.BARRIENTOS@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARIMARBAT

MAAZ