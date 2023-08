¿Beatriz se va?

Como reguero de pólvora corrieron las declaraciones del líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, cuanto le preguntaron en torno a la posible declinación de Beatriz Paredes por Xóchitl Gálvez. No dijo que “sí” y tampoco dijo que “no”. Lo cierto es que las encuestas, según él, no le favorecen y la incógnita se despejará mañana. Ella declaró en El Heraldo de México, ayer mismo, que su participación no es ninguna simulación y entró para ganar.

A las plenarias

A propósito del Frente Amplio por México, nos hacen saber que las reuniones plenarias de senadores del PAN y PRI, que coordinan Julen Rementería y Manuel Añorve, serán hoy por separado, y, entre los temas está el de la sucesión sucesión presidencial, así como los apoyos que cada partido dará a Xóchitl y a Beatriz.

Amargos recuerdos

México y Chile comparten la defensa por los derechos humanos. Ayer, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dio a conocer las actividades que se realizarán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado en ese país. La idea es evitar que se repitan: “nadie quiere una regresión autoritaria en ninguna parte”.

DUDAS

A quien no le ha ido nada bien, especialmente con las madres buscadoras, es al actual subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. El nuevo censo de desaparecidos ha sido uno de sus principales talones de Aquiles, aunque él asegura que no hay nada de qué preocuparse, y pronto habrá una explicación a detalle.

Respaldo a libros de texto

Llamó mucho la atención el apoyo que dio el gobernador de Durango, Esteban Villegas, a la Secretaría de Educación Pública, pero especialmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues al ser de un mandatario de oposición, dijo que “sí” a la distribución de los libros de Textos Gratuitos, a diferencia de Chihuahua, Maru Campos, y de Coahuila, Miguel Riquelme.

PAL