Rector de la UAT le apuesta millones a Adán Augusto

*En la elección del 2022 en Tamaulipas, donde el PAN de Francisco Javier García Cabeza de Vaca perdió la elección a través de su candidato César, El Truko Verástegui, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos, fue quien destinó más de 250 millones de pesos para financiar la fallida campaña azul, sobre todo para comprar espacios en los medios de comunicación. El rector de la UAT, que sigue sirviendo al prófugo ex gobernador a quien sigue financiando con recursos, hoy se ha convertido en el operador financiero en Tamaulipas de Adán Augusto López, junto con el senador José Ramón Gómez Leal, cuñado de Cabeza de Vaca. La semana pasada, en un conocido hotel de Ciudad Victoria, según publicaron algunos medios, el secretario particular del rector Mendoza Cavazos, Edgar Carreño, confesó ante el representante de Adán Augusto y un grupo de simpatizantes, que de parte de la UAT no faltarían recursos para el tabasqueño. El compromiso de ese apoyo económico del rector, se dijo en ese encuentro, es que Adán Augusto lo apoye para que siga al frente de la rectoría y busque la reelección. Guillermo Mendoza, según lo han consignado los medios tamaulipecos, sigue sosteniendo encuentros con Cabeza de Vaca en el estado de Texas. El “cabecismo” incrustado en la UAT se ha convertido en un lastre y un estorbo para el gobierno de Américo Villarreal Anaya que sigue peleando contra el grupo del PAN que secuestró y saqueó Tamaulipas el los últimos seis años. Guillermo Mendoza, aparte de ser cómplice de Cabeza de Vaca, ha convertido a la UAT en su centro de negocios, acompañado de su familia. Me comentan que los días del rector de la UAT están contados.

*Cuántos más Alito, cuántos más…Por ser un perdedor electoral, hacer una alianza con otras corrientes políticas y agandallarse el poder y control total del partido, entre otras linduras, la militancia priísta poco a poco ha ido abandonando las filas del tricolor para unirse a otros ideales políticos. Resulta que el INE reveló que el PRI ha perdido mas de 600 mil afiliados en los últimos años a diferencia de Morena, el partido de moda, el PRI de hace unas décadas que ha venido ganándolo todo hasta el momento, desde gubernaturas, alcaldías, adeptos y recursos económicos del erario, por lo que Alito Moreno y sus cercanos, los de siempre, se están quedando poco a poco sin correligionarios. Para muestra un botón: así como “con el PRI ni a la esquina”, en alusión a la frase de campaña de Movimiento Ciudadano, ahora lo que queda del PRD le dio todo su apoyo a Xóchitl Gálvez para que sea su candidata a la presidencia de la República por parte del Frente Amplio por México. En las oficinas del CEN priísta no tomaron con nada de gusto el evento convocado por los del Sol Azteca , por lo que desde ahora y hasta el próximo 3 de septiembre, Alito y su pandilla harán todo lo posible, legal o ilegalmente, para que Beatriz Paredes gane la elección interna del gran bloque opositor y a ver si ello no termina en ruptura. Por otro lado, en la Cámara de Diputados será el 30 y 31 de agosto cuando se defina quién será el representante del PRI para presidir la Mesa Directiva de la Cámara Baja en el tercer año de ejercicio de sesiones de la LXV Legislatura. La reunión plenaria de los diputados federales priístas será en el CEN de Insurgentes Norte junto con los legisladores del Senado, pero a pesar de que este año por paridad de género deberán ser mujeres las designadas para ambas cámaras, del tricolor todo se puede esperar. La mayoría de los legisladores priístas e incluso el presidente de la Jucopo en San Lázaro, el morenista Ignacio Mier, han dado su aval para que Alejandro Moreno sea quien presida la Cámara Baja, pero el campechano tiene un tema pendiente en la Sección Instructora de Juicio Político. ¿Se imaginan a Alito Moreno y a López Obrador acompañados hombro a hombro y codo a codo en en desfile militar del 16 de septiembre? De entrada, probablemente sea Moreno Cárdenas quien reciba el quinto informe de gobierno del Gobierno Federal de manos de la secretaria de gobernación , Luisa María Alcalde, unos días después de recibir también el Proyecto de Presupuesto para el 2024 del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O.

*Primero fue Santiago Creel quien declinó en favor de Xóchitl Gálvez y ahora fue el PRD quien se decantó por la hidalguense en su búsqueda de la candidatura a la presidencia por el Frente Amplio por México. Fue el propio Jesús Zambrano, dirigente nacional del partido del sol azteca quien anunció que lo que queda de ese instituto político ha tomado la resolución para decir que ¡Si hay tiro con Xóchitl, vamos contigo! Por cierto que, hablando de Gálvez Ruíz, llama la atención su postura completamente opuesta respecto a la del Presidente López Obrador en cuanto a la política de apoyo a los jóvenes de nuestro país. Mientras desde Palacio Nacional, con motivo del próximo quinto informe de gobierno, se producen spots en los que el presidente presume sus apoyos con dinero a jóvenes que no estudian ni trabajan, Xóchitl propone una educación orientada a la preparación de los jóvenes en áreas del quehacer productivo como la industria farmacéutica, la de los semiconductores, la de la aeronáutica y la espacial, considerando las necesidades del mercado de Norteamérica que representa un enorme potencial para las exportaciones mexicanas.

*Más allá de sus posibles diferencias por la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se adhiera al bloque opositor conformado hasta ahora por PAN-PRD-PRI, ha trascendido que la visible ruptura del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez con el dueño de la franquicia naranja Dante Delgado Rannauro, tiene como trasfondo la elección de candidato al gobierno de aquel estado. Y es que en la entidad donde el PRI, el PAN y Morena han dejado de ser santo de la devoción de la gente y relegados por el voto popular, la fuerza emecista sabe que su candidato tiene amplias posibilidades de repetir en el gobierno. Hoy la pugna es entre el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Delgado Rannauro que perfila a Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara que cuenta con un mejor posicionamiento popular, y el gobernador Alfaro que empuja a su gallo el senador Clemente Castañeda, que en teoría le permitiría extender su mandato. En más de los naranjas, Dante podría amagar con el joven gobernador de Nuevo León, Samuel García, como posible candidato a La Grande, lo que a AMLO que le encantaría para desviar votos opositores, aunque nos dicen que los intereses de Delgado van más con el presidente, pero un amplio sector de MC con el Frente Amplio por México. Es decir, que ahí hay mucha división.

Luz y sombra para prominentes reclusos federales este fin de semana. En primer lugar abandona el reclusorio de Tenango Del Valle, Estado de México, el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, preso desde 2017 por cargos de Enriquecimiento Ilícito, Asociación Delictuosa y Lavado de Dinero, por lo que es requerido en extradición por un juez del estado de Texas. Caso contrario el de El Ratón, Ovidio Guzman López, uno de los Chapitos, acusado por cargos de narcotráfico, a quien un juez negó un amparo contra la orden de aprehensión con fines de extradición a una corte estadounidense, por lo que seguirá en el penal de alta seguridad de El Altiplano, también en el Estado de México. Dicen que a veces el paro nada…

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL