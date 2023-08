El Budismo en el Mundo

Diversas estimaciones sitúan entre 4mil y 4 300 el número de religiones en el mundo. La religión sigue siendo una parte integral de la vida de un gran número de personas. Según estadísticas recientes el 84% de la población mundial se identifica con un grupo religioso. A nivel mundial el cristianismo tiene el mayor número de seguidores -31% de la población mundial-, secundados de los musulmanes - 25%-, los hinduistas - 20%-, y en cuarto lugar la religión budista- 9%-, que significa, en términos absolutos, alrededor de 500 millones de practicantes en el planeta.



La mayor parte de la población budista reside en el continente asiático, particularmente en China y Japón, además de ser mayoritaria en Bután, Myanmar, Camboya y Tailandia - donde es reconocida como religión oficial-, Laos, Mongolia, Singapur, Sri LANKA, Taiwán y Vietnam y en las provincias chinas de Hong Kong, Macao y Tíbet. Otros países en donde también se practica, aunque de manera minoritaria, son: India, Corea del Norte y Corea del Sur, Nepal y Rusia. En occidente el país que cuenta con el mayor número de seguidores de esta religión son los EEUU con alrededor de 4 millones y los países europeos con 2. En América Latina el budismo es poco practicado siendo, Argentina, Panamá, Costa Rica, México y Brasil los únicos países en que esta religión es reconocida oficialmente.

La figura central del budismo, como lo señala Noa HARARI en su libro Sapiens, no es ningún dios, sino un ser humano de origen nepalí llamado Siddhartha Gautama que existió 500 años AC, heredero de un pequeño reino en el Himalaya quién vivía en permanente frustración por el gran sufrimiento que veía entre sus súbditos producto de ansiedades y descontentos que parecían parte inseparable de sus vidas. Sidartha no sólo veía ese sufrimiento en los desposeídos, sino en la población en general, ricos y pobres, etc., quiénes nunca estaban contentos con su situación. Los pobres ansiaban salir de su pobreza, en tanto los ricos deseaban poseer cada vez mas, nadie estaba satisfecho. A la edad de 29 años el príncipe decidió abandonar su pequeño reino e iniciar un viaje en calidad de vagabundo a través del norte e la India en la búsqueda de una solución al sufrimiento constante de la gente. En su peregrinar visitó ashrams -espacios para la practica del yoga y la meditación-, y tuvo contacto con gurús, que, si bien lo orientaron, nunca lo dejaron satisfecho en su entendimiento por el sufrimiento. No fue sino después de un lustro de profunda meditación personal sobre la esencia, las causas y curas de la angustia humana en que llego a la conclusión de que el sufrimiento no es causado por la fortuna mal habida, la injusticia o alguna divinidad, llegando a la conclusión de que cuando sucede alguna experiencia buena o mala, se debe meditar y analizar el hecho, entenderlo y de esta forma liberarse del sufrimiento, remplazándolo por un estado de serenidad y felicidad, de iluminación, al que denomino Nirvana, cuyo significado literal es extinción del fuego.

Un dato muy importante respecto al budismo es que, sin ser una religión apoyada con sistemas mercadológicos de gran difusión, como lo hacen en la actualidad miles de iglesias practicantes de diversos credos, haya logrado subsistir hasta nuestros días, siendo aún mas longeva que la propia iglesia católica, y, no sólo eso, sino que muestre indicios de crecimiento hacia el futuro. Se estima por ejemplo que en los EE UU el numero de seguidores crecerá de 4 millones hasta mas de 6 a mediados del presente siglo colocando a ese país como el número 10 a nivel mundial. Es posible que la permanencia del budismo obedezca en gran medida a el creciente número de creyentes en el ejercicio espiritual del yoga, también practicada por hinduistas, cuyo fin es permitir la reflexión sobre uno mismo, el control de la respiración, el logro de un profundo relajamiento y un crecimiento emocional a través de la meditación, lo que trae como resultado una mejor salud mental, física y emocional, capaz de eliminar las ansiedades.