Promesas y objetivos en la Selección Mexicana

Se presentaron los objetivos que tendrán las selecciones nacionales en los próximos años, aunque claro que los que más llamaron la atención tenían que ver con la Selección Mayor, sobre todo, por dos declaraciones con las que comenzó a moverse el entorno del equipo de Jaime Lozano.

Curiosamente, él fue el más ecuánime al momento de declarar en este primer ejercicio de real comunicación, que comenzó con el discurso unilateral, pero que después se abrió a las preguntas y respuestas, lo cual hizo más positivo para algunos el evento, aunque para otros, como Ivar Sisniega y Duilio Davino, quizá, no lo fue tanto.

Y no porque hayan dado su postura de lo que esperan en el Mundial 2026. Nunca estará mal ponerse metas y objetivos, es plausible. Se les puede llamar locos, pero lo mismo pasó cuando Héctor González Iñárritu dijo que iban por la medalla de oro a Londres 2012 y lo cumplió. Sin embargo, lo que hay que ver y analizar es el entorno para conseguir esas metas.

Armonía no solamente en la cancha, sino entre los mismos dirigentes. Lo único que podría señalársele a Sisniega, presidente ejecutivo de la Femexfut, y a Davino, director deportivo de la Selección Mayor, es que no se pusieron de acuerdo. Y aunque pudiera parecer una anécdota, este tipo de cosas pueden detonar para un entorno, que ya de por sí sufre por la presión que existe en el ambiente, externo e interno, porque aquello que solamente los de afuera le hacen daño a este equipo no es cierto, muchas veces, la gente de adentro es la que le hace peor, filtra cosas y mueve los cimientos.

Sisniega ha dicho que quieren estar entre los ocho mejores del Mundial 2026; no está mal hacerlo público, pero, hoy por hoy, no hay manera, porque haber ganado la Copa Oro no quiere decir que las cosas están tan bien como para pensar en llegar a los cuartos de final del Mundial, cuando en la última Copa del Mundo, hiciste el ridículo y ni siquiera pasaste a octavos.

Davino habló de este mismo tema y fue más allá, el director deportivo de la Selección apuntó a semifinales de la Copa del Mundo 2026. ¿En verdad tiene México la capacidad para llegar a esa instancia? Hay diversas variables a considerar y por supuesto que lesiones, surgimiento de jugadores, retiros, la supuesta localía, etc.. Por eso es que ya los cuartos de final que planteaba Ivar, resultaban increíbles, imaginen ahora lo de estar en tres los cuatro primeros llegando a las semifinales.

Lo que sí está más a la mano es la Copa América. Ahí también apuntaron a semifinales, pero en ese torneo todavía pueden tener más opciones de cumplir el pronóstico aunque será el trabajo de Lozano hacer un equipo con el que pueda lograrlo.

A diferencia de Copa Oro, ya será su lista, sus futbolistas de confianza, su orden y disciplina. Ese es el reto, no el top ocho en el Mundial o las semifinales. El objetivo debe ser la Copa América, para de ahí partir y hacer una base para lo que será el Mundial. Todo lo demás es demagogia y endulzar el oído con los cambios por encima que han hecho, y puedan alcanzar esa fase en la Copa del Mundo.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

PAL