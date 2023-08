Primer rompimiento de industriales por las elecciones

LA CÁMARA DE la Industria de Radio y Televisión (CIRT) rompió tratos con el Consejo de la Comunicación (CC), en lo que es un primer quiebre del sector privado en la carrera electoral hacia los comicios de 2024.

La CIRT afilia a más de mil 200 estaciones de radio y televisión, siendo que sus principales asociados son Televisa, de Emilio Azcárraga; TV Azteca, de Ricardo Salinas; Imagen, de Olegario Vázquez Aldir; Fórmula, de Jaime Azcárraga; MVS, de Joaquín Vargas, entre otros.

El CC agrupa a anunciantes como BBVA, que dirige Eduardo Osuna; Cinépolis, de Alejandro Ramírez; Bimbo, de Daniel Servitje; Jumex, de Eugenio López; Alpura, que preside Francois Bouyra, etcétera.

El Consejo se ha posicionado en la sociedad mexicana como “la voz de las empresas”. Pero la CIRT es su principal mecanismo para dar a conocer sus campañas, algunas, por cierto, memorables.

Resulta que en la CIRT, que lleva el abogado José Antonio García, no cayó nada bien que los directivos del CMC fueran al INE a ofrecerle a su presidenta, Guadalupe Taddei, hacerles sus campañas de comunicación.

Y es que en la CIRT se argumenta de que cómo la “voz de las empresas” cambia su mandato para convertirse en la voz de instituciones de la 4T que están censurando a sus propios empresarios concesionarios.

Asimismo, instancias que estén ordenando monitorear y calificar la opinión de todo los comunicadores y analistas de la radio y la televisión mexicanas, lo que la CIRT ha impugnado ya ante tribunales federales.

Tampoco no ha gustado que el CC esté vendiendo a gobiernos estatales las campañas de difusión que la CIRT regala como actos de responsabilidad social, el último, la campaña de ahorro de agua.

Así que por diferencias electorales dos de las principales cámaras empresariales del país que estaban hermanadas desde 1959 han roto relaciones y el Consejo de la Comunicación se ha quedado sin difusión. Se comenta que directivos de ese gremio, que preside Francisco Casanueva, cabeza de la aseguradora InterProtección, estarían recibiendo participación de las campañas que están produciendo y vendiendo. Y es que efectivamente no checa que lo que era “la voz de las empresas” se ponga, ahora, al servicio de instituciones que pretenden censurar, injustamente, a las empresas y comunicadores privados.

EL SECRETO MEJOR guardado en Morena, que preside Mario Delgado, no son los nombres de las cuatro encuestadoras que fueron seleccionadas que harán la función de espejo en la encuesta madre que arrojará el nombre del candidato a la Presidencia. El secreto bajo siete llaves es el método con el que se hará el levantamiento a partir del próximo lunes. Especialmente, la definición de las secciones electorales que visitarán quienes aplicarán el cuestionario. Dicho listado está guardado a piedra y lodo y nadie ha tenido acceso a él, salvo los máximos responsables de organizar este proceso y, obviamente, las casas que llevarán a cabo el ejercicio. Lo que se busca es evitar que los equipos de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard hagan campaña, entreguen recursos o ejerzan presiones en las colonias elegidas. Pero se teme que una mano negra la filtre a alguna de las corcholatas.

MUCHOS CREEN QUE el palo que le dieron a Zoé Robledo en sus aspiraciones para ser gobernador de Chiapas el año próximo, fue una graciosa concesión para Manuel Velasco. Si la corcholata verde cree que tiene vía libre para imponer a su gallo, el senador Eduardo Ramírez, está equivocado. En los corrillos de Palacio Nacional se asegura que en la entidad que aún gobierna Rutilio Escandón aplicará la paridad de género y que Morena mandará a una mujer, y ésa es Manuela Obrador Narváez, actual diputada federal y sobrina de Andrés Manuel López Obrador. De hecho Zoé ya la está apoyando para llevarle la contra a Velasco.

En ese escenario quien podría rebasar por la izquierda es el diputado del Verde y presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Armando Melgar. Y es que a como pintan las cosas, el partido de Jorge Emilio González va ir solo en esa contienda. Es la condición para ir en coalición para la Presidencial.

TRAS LA MUERTE del ex rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla a finales de marzo pasado, quedó en suspenso una carpeta de investigación que también alcanzó al Secretario de Finanzas de esa institución, Gustavo Cárdenas Cutiño, así como a varios funcionarios más por peculado en la Fiscalía General de la República. Fue la amenaza de la 4T a Padilla para que la UdeG, que tiene un peso fundamental en la vida política de Jalisco, se plegara al movimiento de Morena y apoyara a quien se veía y se sigue viendo como su candidato a la gubernatura, Carlos Lomelín. Habrá que ver si los sabuesos de Alejandro Gertz Manero los aprietan todavía más para hacerlos cumplir el compromiso, sobre todo ahora que Movimiento Ciudadano, que controla en la entidad el gobernador Enrique Alfaro, puede armar un Frente Opositor con PRI, PAN y PRD en las próximas elecciones estatales para cerrarle el paso a los guindas.

QUIEN VA EN caballo de hacienda para una de las dos vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que preside Reyes Rodríguez, es Alejandro González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal, favorito del bloque principal de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Norma Angélica Piña. Atrasito de él están Armando Maitret y Alejandro Avante, ex magistrados de salas regionales del Trife. Será una decisión de casa y buscando perfiles leales a la 4T por el proceso electoral en puerta, pues ese grupo colegiado tendrá en sus manos la calificación de las elecciones presidenciales de junio del 2024. Que no le quede la menor duda, aunque haya 100 aspirantes, los ungidos tendrán que tener carrera judicial.

EN UN RESTAURANTE de Polanco se vio hace unos días a un encumbrado priista que animadamente adelantaba a sus acompañantes que Rosario Robles estaba lista para salir a dar detalles sobre el destino del dinero que presuntamente se desvió en la famosa Estafa Maestra. A juzgar por sus propios dichos, como el anuncio de su próxima bioserie y el destape de su hija por la Jefatura de la Ciudad de México, las indiscreciones del ex cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto tienen fundamento. Falta averiguar si la ex secretaria de Desarrollo Social acepta la oferta que el Frente Amplio Opositor le hizo para competir por un cargo público y, después, si aportará realmente pistas del paradero de los recursos que no pocos dicen también terminaron en campañas de Morena.

CON LA NOVEDAD de que sobre Gabriela Guerrero Aguilar, la directora general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, mejor conocido como el Indaabin, pesan dos averiguaciones previas ni más ni menos que de la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero. La colaboradora cercana y de todas las confianzas de la ex titular de esa instancia en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Soraya Pérez, es investigada por presunta falsificación de documentos oficiales.

