El triste regreso de la Liga MX

Tanto esperábamos y contábamos los días para el regreso de la Liga MX después del parón que tuvo por la Leagues Cup, y solamente nos ha decepcionado. Es normal, quizá la culpa también fue nuestra al pensar que como volveríamos para la Jornada 4, tendríamos partidos de gran nivel, buenas entradas y emociones varias.

Total, ya para entonces, la mayoría de los equipos habría jugado por lo menos cuatro o cinco partidos, con lo que se supone que sacan "lo duro de la pretemporada" y varios otros pretextos que ponen los entrenadores, jugadores y directivos cada que va a iniciar un nuevo torneo. Pero no, lo cierto es que salvo un par de ejemplos fuera de la mayoría, los juegos han carecido de nivel.

Por otra parte, está el notable desencanto de la afición que ha ido muy poco a los estadios, y que hasta ayer, tomando en cuenta que después de cuatro jornadas (con dos partidos pendientes) hay un promedio de asistencia a los estadios de 47 por ciento; es decir, solamente han ido a los estadios 661 mil 337 espectadores, del millón 395 mil asientos que han estado disponibles en estos primeros partidos del Apertura 2023.

Estos números no luce que vayan a cambiar para mejorar durante esta jornada de mitad de semana que comenzó ayer y a la que también le faltan algunos partidos por desarrollarse, ya que tuvieron un cambio sobre cambio de fecha; increíble, no pueden mover las su calendario, porque se verían más ridículos, pero allá ellos, porque salvó el Universitario con los Tigres, ningún otro estadio de la Liga en México tiene lleno garantizado y la gente ya manifiesta su hartazgo con pobres entradas.

Y si no, ahí ejemplo de lo que ocurrió el domingo 20 de agosto en el Estadio Azteca, en el que hubo dos partidos Cruz Azul contra Santos, y América contra Atlas, y entre los dos partidos solamente lograron meter poco más de 30 mil aficionados, lo cual es una pobreza indudable. ¿Qué más señales quieren?

Hoy pareciera que los dirigentes de la Liga y algunos de la misma Federación no se dan cuenta del mal que le están haciendo a su producto, porque siguen y seguirán estando más preocupados por quedar bien con otras personas, con otros organismos, que en realmente levantar lo que les compete, que es la experiencia para la gente que asiste a sus eventos, a sus partidos; los cuales insisto han tenido mucho menos entradas que en otros momentos.

Y para colmo, aquellos que se aventuraron a ir al Azteca fueron recibidos con una total poca forma capacitación por parte de la gente de seguridad para poder lidiar con los dos juegos; está perfectamente documentado cómo sacaron aficionados de Cruz Azul con violencia dejándolos, incluso, malheridos en compañía de sus familiares, y también está documentado como aficionados con la playera del América no los dejaron pasar al primer partido cuando no había no más de 20 mil asistentes, lo cual es algo ridículo, ya que no supieron cómo manejar estos dos juegos y lo mejor que pudieron hacer es recurrir a los golpes y a tratar de intimidar a las personas.

Si es así como la gente de los equipos y de la Liga quieren que sus aficionados regresen al estadio van por muy mal camino y seguramente los números de asistencia bajarán, aunque al final del torneo salgan y nos digan que todo aumentó, que todo ha mejorado y que la liga está entre las mejores del mundo, muy cerca, incluso de la Premier League con la que siempre se quieren comparar, pero la realidad es que en cuanto a experiencia y a lo que ofrecen a los seguidores de los diferentes equipos no están ni cerca de la Major League Soccer, que es con la que siempre se comparan y a la que le han vendido su alma con tal con tal de quedar bien.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ