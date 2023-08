La ruptura que viene

1. Antes de iniciar los recorridos del 19 de junio al 27 de agosto, tuve oportunidad de platicar con todos los aspirantes a la coordinación nacional de nuestro movimiento de manera bilateral, con excepción de Manuel Velasco. Nunca vi señales de ruptura en ninguno de ellos.

2. Ya durante esta contienda fraternal, cuando los medios me preguntaban que si veía algún riesgo de ruptura, les contestaba que no y hablaba con verdad. De los intercambios con todos los aspirantes, reitero, nunca percibí voluntad de ruptura.

3. Con el propio Marcelo Ebrard, compartimos la reflexión que quien rompiera no tenía posibilidades de éxito por fuera.

4. En lo personal, siempre he manifestado con convicción, que quien rompa por ambición personal estaría liquidando su carrera política. Quedaría marcado como infidente; sería utilizado por la derecha y una vez inservible, dejado de lado.

5. Hay un refrán que dice: “Roma paga pero desprecia a los traidores” y hemos visto, en casos recientes, que personas que rompieron con el movimiento han acabado despreciadas por la derecha.

6. Las recientes declaraciones de Marcelo Ebrard, menospreciando el esfuerzo de cuatro de los seis aspirantes a la coordinación nacional y denunciando prácticas ilegales de la Secretaría del Bienestar, en realidad, son el preludio de su rompimiento.

7. Él fue quien creó la frase de “piso parejo”. La utilizó como un eufemismo para condenar prácticas que hemos combatido toda la vida del uso de los aparatos de gobierno en favor de un aspirante. Pero nunca tuvo la firmeza para decirlo con todas sus letras. Siempre usó dicho eufemismo.

8. Tuve que ser yo quien desde los primeros recorridos señalara que el problema no era que hubiese piso parejo sino el uso de prácticas antidemocráticas que hemos combativo toda la vida.

9. Apenas en sus declaraciones de esta semana, Ebrard explícita lo que desde un principio no planteó con claridad. Y lo hace así, porque busca justificar su rompimiento.

10. Particularmente grave, sin duda, es un señalamiento en torno al uso de la Secretaría del Bienestar. Ese cuestionamiento hace responsable directo al compañero presidente López Obrador, de apoyar a una de las personas aspirantes.

11. En lo personal, no he visto a la citada dependencia actuar en favor de ningún aspirante. Lo que sí he visto es a gobiernos estatales actuar bajo cuerda en favor de dos de los aspirantes.

12. Considero que la única forma de derrotar estas prácticas es con el apoyo decidido del pueblo. Ahí se equivocó Marcelo. Él apostó a hacer monerías y carantoñas desde el 19 de junio.

13. Siguió bajo la lógica de la cúpula, esperando el respaldo de las estructuras, que nunca llegó a él. No tengo duda que Ebrard es el aspirante que menos asambleas informativas ha realizado y que menos acercamiento ha tenido con el pueblo.

14. Lo anterior ha generado su desplome y esa es la verdadera causa de que ahora esté construyendo su salida.

15. Más allá de que tenga o no razón en mi percepción, no hay duda que un rompimiento de Marcelo Ebrard haría mucho daño al movimiento. Cualquier rompimiento es lamentable y el de un compañero tan valioso generaría una crisis severa.

16. Pero no es menos cierto que la fortaleza de nuestro movimiento puede superar una crisis de esa dimensión.

17. Lo dije y lo reitero: a quien rompa por ambición, se lo chupará la bruja políticamente hablando. Al tiempo.

PD. Cuando había terminado este artículo, Ebrard declaró que no rompería y lo celebré; sin embargo, ha mantenido la presión para que se acepte forzosamente una de las casas encuestadoras que propuso. Mientras tanto Monreal ha cedido el lugar de la casa encuestadora propuesta por éste que salió elegida en el sorteo, para que sea sustituida por uno de las propuestas por Marcelo.

Por otra parte, Ebrard declaró que yo pedí su expulsión del movimiento “como en el PRI de los años ochentas”. No sé como era el PRI de eso años, pues yo siempre he estado en la izquierda. Él sí debe saberlo, ya que ahí se encontraba. Pero más allá de ello, miente. Lo he retado a que demuestre que pedí su expulsión del movimiento y, he dicho que de ser cierto su aserto, me retiro de la contienda. Pero si es falso, le he pedido que sea él quien se retire. Veremos qué responde.

POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO DEL PT

@FERNANDEZNORONA

MAAZ