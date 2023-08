Elecciones 2024: La inseguridad el enemigo a vencer por todos los candidatos

Los futuros candidatos y los tomadores de decisiones en seguridad del país deben tener en claro que una sola estrategia no va a combatir la inseguridad entera de este país causada por diversos delitos que tienen su propia naturaleza y deben ser tratados, analizados y contrarrestados de distinta manera.

Por ejemplo, no es lo mismo neutralizar y buscar acciones que minimicen el robo a una joyería como lo fue el pasado 26 de junio a plena luz del día con violencia y en una plaza muy transitada de la CDMX, a neutralizar acciones para robo en joyerías que han sido robadas a altas horas de la madrugada donde no hay tránsito de personas ni luz y no sea necesaria la violencia.

Un delincuente que realice robos en horas donde no hay mucho tránsito de personas y las joyerías estén cerradas y no haya nadie dentro de ellas es muy probable que no tenga la misma capacitación que el delincuente que ose robar a plena luz del día.

En un caso hipotético y para mayor entendimiento al delincuente que robó la joyería a altas horas de la madrugada lo puedes mitigar poniendo más iluminación y rondines de policías que prevengan esta situación. Pero al delincuente que está acostumbrado y tiene la preparación de robar con transeúntes, la solución impuesta arriba no va a mitigar su acción de una manera tajante.

Lo que se quiere dar a entender es que una estrategia de seguridad debe de tener distintas estrategias enfocadas a cada uno de los delitos identificados.

Los delitos deben ser estudiados a fondo para que se arranquen desde la raíz y la inseguridad se pueda esclarecer con una perspectiva más permanente porque si seguimos con estrategias superficiales y no entendemos el motivo y las causas del porqué de estas acciones, estas seguirán evolucionando e inventando nuevas formas de darle la vuelta a las estrategias de prevención que se implementan.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que las estrategias de seguridad preventivas serán más amigables que las reactivas. Precisamente, uno de los más grandes dilemas de esta administración ha sido llevar a las calles a militares y tener en mandos civiles a militares retirados lo cual representa un problema porque los militares siempre serán la última instancia de un estado.

El entrenamiento que llevan es distinto al entrenamiento policial y la principal diferencia entre la policía y los militares es que los militares son reactivos, es decir toman acción cuando el suceso está pasando y lo contrarrestan, y los policías previenen que las acciones delictivas sucedan.

De acuerdo con información del INEGI en el 2023 el porcentaje de la población de 18 años y más que considera insegura su ciudad es de 62.1 por ciento. Por lo que es importante hacer entender a los nuevos tomadores de decisiones y futuros candidatos la importancia de profundizar y no homogeneizar la estrategia de seguridad para todos los delitos.



Por: Sebastián Isla Del Campo, Licenciado en Inteligencia Estratégica en Universidad Anáhuac Norte, Twitter @sebsisla.