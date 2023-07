Gerry Lopez: sin mirar atrás

El saxofonista Gerry Lopez, oriundo de Ciudad Juárez, quien radica en Europa desde hace diez años, presenta su nuevo álbum No Way Back en compañía de un cartel estelar. Después de varias décadas con el corazón puesto en distintas latitudes, la música plasmada en No Way Back parte de un ejercicio de autorreflexión. Desde los primeros compases, la inercia del jazz latino se deja sentir con fuerza y se extiende a lo largo de los ocho temas que componen el disco. Resaltan los guiños hacia géneros como el bolero, el danzón, entre otras expresiones.

Además, cabe destacar que la impronta de los músicos latinoamericanos desborda por doquier, desplegando un swing que por momentos explota hacia el clamor de la descarga; se posiciona en fugas de experimentación sonora o se conecta con la distintiva polirritmia de la música afroantillana.

Grabado en Cuba durante los tiempos inciertos de la pandemia, Gerry plasma en este nuevo material una alegoría al desarraigo y a la inercia del sincretismo que esto produce. Sobre esto es importante matizar que la condición de migrante tiene muchos significados e implicaciones para quien lo experimenta en carne propia. “Sin mirar atrás” es una metáfora que aborda estas vivencias, de la cual se deshilan aprendizajes y todo lo que de ello deriva: entre perdidas, encuentros, metas trazadas y un cúmulo de logros cristalizados en el camino.

Registrado en el mítico estudio de grabación Abdala, punto de encuentro para la comunidad artística en la isla, el nuevo disco cuenta con la participación de leyendas como Horacio “El Negro” Hernández en la batería, Rafael Paseiro en el bajo eléctrico, Carlos Miyares en el saxofón, Yuya Rodriguez en las percusiones, Miguel Angel García “El Wiwi” en el piano y Alain Pérez en la voz.

Desde este lado del escritorio, considero que Gerry sí ha trazado un camino de ida y vuelta a través de su música, lo que evidencia el potencial que tiene esta expresión artística para mantener una profunda conexión con las raíces. Visiten sus redes para mantenerse al tanto sobre las presentaciones que ocurrirán en nuestro país, además de otras novedades que acontecen en su agitada agenda: @musicgerrylopez

¡Hasta la próxima jazzofilos!

Pablo Iván Argüello

Colaborador

@antropologojazz

MAAZ