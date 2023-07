Mara Lezama no puede con la mafia de taxistas

*A más de 10 meses en el cargo como gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama no ha podido o no ha querido controlar las mafias de taxistas y distribuidores de drogas que mantienen bajo su poder la actividad económica de ese estado, considerado como una de las joyas turísticas del país. La entidad del Caribe sigue siendo exhibida ante el mundo como un lugar inseguro y violento como consecuencia de la venta descarada de todo tipo de drogas en Playa del Carmen; ahora en Cancún la mafia de taxistas locales agredió una camioneta creyendo erróneamente que era un transporte por aplicación, dando una violenta bienvenida a turistas israelíes que corrieron a buscar refugio. Seguramente, las aterrorizadas visitantes pensarán dos veces antes de volver a ese destino y ya nos podemos imaginar lo que contarán en su país de origen.

*En plena efervescencia rumbo a las elecciones del año entrante, no hay que perder de vista como aspirante a la candidatura del gobierno de Puebla a Rodrigo Abdala, delegado federal del Bienestar del estado. Abdala es un morenista de origen, fundador del movimiento en su entidad y forma parte de la nueva generación guinda. Ya fue diputado federal del 2015 al 2018, es la opción como parte del relevo generacional de la 4T y tiene posibilidades como tercero en discordia ante los pleitos entre los primos Armenta y Mier que se afanan en presumir, cada uno por su lado, que son el favorito de ya saben quien.

*Los abogados Uldis Mena Lapinch Salaks e Italia Ciani desmienten que sus clientes Eduardo Enrique Gómez García, ex Comisionado de Prevención y Readaptación Social; Saúl Castro Castro, ex Coordinador de Prevención y Readaptación Social; y Gonzalo Villarreal Guerra, ex Coordinador General de Centros Federales, formen parte de la red de corrupción de Genaro García Luna, encargada de sustraer recursos públicos de las cárceles federales entre 2006 y 2012. Estos tres ex funcionarios son acusados falsamente de saquear alrededor de 5,000 millones de pesos a través de diversas triangulaciones de manera ilícita a empresas controladas por el ex secretario de Seguridad Pública y sus socios Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, según la investigación de la Fiscalía General de la República.

*Malas noticias para al menos 3 mexicanos en el exterior. En primer lugar está la puesta en libertad de dos de los cinco agresores sexuales de una turista de 27 años en las inmediaciones de la Torre Eiffel, en Paris. La connacional fue agredida por cinco individuos, tres de ellos prófugos, y las autoridades locales se han limitado a decir que la investigación para detener a los otros tres está en curso, aunque se han cuidado de no dar a conocer sus características físicas o retratos hablados, lo que dificulta su identificación en la capital francesa. También en Europa, sigue sin aparecer en Berlín María Fernanda Sánchez, originaria de Querétaro, cuyos padres volaron inmediatamente después de perder contacto con la estudiante del TEC de Monterrey en la capital queretana y aunque la embajada de México en Alemania está enterada del caso, no se tienen datos firmes de dónde podría encontrarse la joven que dejó sin huellas de violencia sus pertenencias y hasta su teléfono celular en el apartamento en que residía. El tercer caso es el de Carlos Tomás Aranda Burgoin, originario de Oaxaca, reportado como desaparecido desde el 7 de julio en territorio de Columbia Británica, Canadá. En el caso de Carlos, la Policía Montada de Canadá es la instancia a quien corresponde su búsqueda y sus familiares han iniciado una serie de entrevistas en medios de comunicación de Vancouver para promover su búsqueda que deseamos dé resultados positivos cuanto antes.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL